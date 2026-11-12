Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore presenta il doppiaggio in italiano con un trailer, al via i preordini

LEVEL-5 ha pubblicato un nuovo trailer de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore in più versioni, ognuna per presentare il doppiaggio nelle varie lingue supportate per l'attesa avventura in arrivo il 10 dicembre su PC, PS5, Nintendo Switch e Switch 2. Noi ovviamente qui sotto vi proponiamo la variante con doppiaggio in italiano.
Contestualmente all'uscita del trailer, LEVEL-5 ha annunciato l'apertura dei preordini digitali su PS5 tramite PlayStation Store e PC tramite Steam. Il gioco viene proposto al prezzo di 64,99 euro e sarà disponibile dal 10 dicembre 2026. I preordini per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 verranno invece aperti in un secondo momento.
Chi effettuerà il preordine riceverà come bonus la raccolta digitale Layton Series Soundtrack Selection, contenente undici brani musicali tratti dalla celebre serie. Le tracce potranno essere ascoltate direttamente dal menu "Secret Content" incluso nel gioco.
Il cast dei doppiatori
Come accennato in apertura, il nuovo filmato permette di ascoltare le voci di alcuni dei protagonisti dell'avventura, a partire naturalmente dal Professor Hershel Layton e dal suo fidato assistente Luke Triton. Nella localizzazione italiana i due personaggi sono interpretati rispettivamente da Oliviero Corbetta e Cinzia Massironi, affiancati da un cast composto da numerosi professionisti del doppiaggio italiano.
Ecco il cast al completo per le varie lingue:
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Hershel Layton
- Inglese (USA/Regno Unito): Christopher Robin Miller
- Francese: Martial Le Minoux
- Italiano: Oliviero Corbetta
- Tedesco: Mario Hassert
- Spagnolo: Xavier Fernandez
- Giapponese: Yo Oizumi
- Coreano: Kim Youngsun
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Luke Triton
- Inglese (USA): Lani Minella
- Inglese (Regno Unito): Cat Protano
- Francese: Marie Zidi
- Italiano: Cinzia Massironi
- Tedesco: Sophia Langert
- Spagnolo: Carme Ambros
- Giapponese: Mio Imada
- Coreano: Jeong Hye-ok
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Elinora Allinston
- Inglese (USA/Regno Unito): Amber Lee Connors
- Francese: Zina Khakhoulia
- Italiano: Giada Sabellico
- Tedesco: Celine Schwarz
- Spagnolo: Paula Yuste
- Giapponese: Riho Yoshioka
- Coreano: Nari Shin
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Elida Allinston
- Inglese (USA/Regno Unito): Amber Lee Connors
- Francese: Zina Khakhoulia
- Italiano: Giada Sabellico
- Tedesco: Celine Schwarz
- Spagnolo: Paula Yuste
- Giapponese: Riho Yoshioka
- Coreano: Nari Shin
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Eggmuffin Sonder
- Inglese (USA/Regno Unito): Nic Olsen
- Francese: Bastien Bourle
- Italiano: Fabrizio Valezano
- Tedesco: Lasse Dreyer
- Spagnolo: Alvaro Vancells
- Giapponese: Mahiro Takasugi
- Coreano: Lee Joo-seung
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Bolt Allinston
- Inglese (USA/Regno Unito): Andy Barnett
- Francese: Laurent Blanpain
- Italiano: Marco Balbi
- Tedesco: Marko Brautigam
- Spagnolo: Carlos Vicente
- Giapponese: Shinya Kote
- Coreano: Im Chaeheon
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Sheriff Bobsley
- Inglese (USA/Regno Unito): Caleb Jensen
- Francese: Frederic Souterelle
- Italiano: Marcello Moronesi
- Tedesco: Erich Rauker
- Spagnolo: Eduard Doncos
- Giapponese: Koichi Yamadera
- Coreano: Lee Jaebum
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Falcon
- Inglese (USA/Regno Unito): Arthur Romeo
- Francese: Gerard Surugue
- Italiano: Giorgio Bonino
- Tedesco: Tim Moeseritz
- Spagnolo: Toni Molias
- Giapponese: Akio Otsuka
- Coreano: Han-sin
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Mystella
- Inglese (USA/Regno Unito): Kayli Mills
- Francese: Emilie Marie
- Italiano: Giulia Maniglio
- Tedesco: Moira May
- Spagnolo: Sarah Muniz
- Giapponese: Sato Michaela Wako
- Coreano: Kim Ye-ryeong
Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore rappresenta il ritorno della celebre serie di avventure e rompicapi dopo gli eventi narrati ne Il Futuro Perduto. L'ambientazione è Steam Bison, una città americana entrata in una nuova era grazie ai progressi della tecnologia a vapore, dove un mistero porterà Layton e Luke a intraprendere una nuova indagine.
Secondo LEVEL-5, il gioco proporrà il maggior numero di enigmi mai visto nella serie, realizzati in collaborazione con QuizKnock. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato il ritorno dei Puzzle Giornalieri: dopo il lancio verrà pubblicato un nuovo enigma ogni giorno per oltre un anno, offrendo contenuti aggiuntivi anche dopo il completamento della storia principale.