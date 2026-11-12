Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore presenta il doppiaggio in italiano con un trailer, al via i preordini

LEVEL-5 ha pubblicato un nuovo trailer de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore in più versioni, ognuna per presentare il doppiaggio nelle varie lingue supportate per l'attesa avventura in arrivo il 10 dicembre su PC, PS5, Nintendo Switch e Switch 2. Noi ovviamente qui sotto vi proponiamo la variante con doppiaggio in italiano.

Contestualmente all'uscita del trailer, LEVEL-5 ha annunciato l'apertura dei preordini digitali su PS5 tramite PlayStation Store e PC tramite Steam. Il gioco viene proposto al prezzo di 64,99 euro e sarà disponibile dal 10 dicembre 2026. I preordini per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 verranno invece aperti in un secondo momento.

Chi effettuerà il preordine riceverà come bonus la raccolta digitale Layton Series Soundtrack Selection, contenente undici brani musicali tratti dalla celebre serie. Le tracce potranno essere ascoltate direttamente dal menu "Secret Content" incluso nel gioco.