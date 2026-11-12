Asha Sharma celebra i 25 anni di Xbox e guarda al futuro: "Una sola persona avrà capacità che oggi richiedono intere nazioni"

Secondo Sharma, infatti, i progressi tecnologici stanno per abbattere uno dei principali limiti che hanno accompagnato la crescita dell'industria negli ultimi decenni: il legame tra l'ambizione creativa di un progetto e le risorse necessarie per realizzarlo.

In occasione del 25° anniversario di Xbox , che ricorre questo fine settimana, la CEO della divisione gaming di Microsoft, Asha Sharma , ha pubblicato un lungo messaggio dedicato al passato e al futuro del marchio. Tra ricordi delle origini della casa di Redmond e riflessioni sull'evoluzione del settore , a catturare l'attenzione sono state soprattutto alcune dichiarazioni sul futuro dello sviluppo videoludico.

Come cambierà il futuro del gaming

"Sebbene i giochi moderni dimostrino livelli di maestria impensabili solo pochi decenni fa, i costi, le risorse e i rischi necessari per crearli sono cresciuti altrettanto rapidamente", ha scritto Sharma. "Di conseguenza, troppe idee non diventano mai videogiochi e troppi giochi non riescono a realizzare pienamente la visione dei loro creatori".

Asha Sharma

La dirigente ritiene però che questo scenario sia destinato a cambiare profondamente nei prossimi anni:

"Nel corso della storia umana, la scala di ciò che potevamo creare era determinata dalle persone, dai capitali e dalle risorse che riuscivamo a mobilitare. Questa relazione sta iniziando a spezzarsi. Una singola persona sarà presto in grado di sfruttare capacità che un tempo richiedevano intere nazioni. Un piccolo team potrà costruire mondi che oggi richiedono centinaia di sviluppatori e centinaia di milioni di dollari. E i nostri studi più grandi saranno in grado di perseguire ambizioni che vanno ben oltre i giochi odierni, tanto quanto Microsoft Flight Simulator 2024 si distanzia dal suo primo capitolo del 1982".

Come potete notare, Sharma non cita mai esplicitamente l'intelligenza artificiale, ma il riferimento appare piuttosto evidente. Negli ultimi anni Microsoft ha investito massicciamente nel settore e più volte ha descritto gli strumenti basati sull'IA come una tecnologia destinata a trasformare radicalmente i processi creativi e produttivi.

Nel resto del messaggio, Sharma ha ripercorso alcune tappe fondamentali della storia Xbox, dalle origini di Microsoft Adventure nel 1979 fino alla nascita del progetto che avrebbe portato al lancio della prima Xbox nel 2001. La dirigente ha ricordato anche l'arrivo di Xbox Live nel 2002 e il ruolo fondamentale di Halo: Combat Evolved nel definire l'identità della piattaforma, prima di rivolgere lo sguardo ai prossimi 25 anni del marchio.