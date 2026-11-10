Pizzapocalypse: A Slice of Hope, il provato tra pizze elastiche, ananas e collezionabili

Dal prototipo nato in dodici settimane da studenti a un platform 3D più ambizioso: abbiamo provato la demo su PC per capire se Monkey Strike Games ha le carte in regola.

Uscito nel 2024, Pizzapocalypse è un platform 3D free to play che ha riscosso un buon successo e conquistato svariati premi internazionali. Sviluppato in appena dodici settimane dagli studenti della Breda University of Applied Sciences, il gioco conta un solo livello in cui si condensano diverse meccaniche di spostamento e tantissimi collezionabili. L'ottimo riscontro ha convinto Monkey Strike Games a lavorare su un gioco vero e proprio che ha intitolato Pizzapocalypse: A Slice of Hope. Abbiamo provato la demo per cercare di capire se ci sono i presupposti per un titolo in grado di ritagliarsi uno spazio sotto i riflettori o se la pizza si è già raffreddata. Fermo restando che la pizza fredda, in molti casi, resta comunque buonissima! La demo gratuita è disponibile su Steam dal 29 ottobre 2026, mentre l'uscita del gioco completo è prevista nel primo trimestre del 2027. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato per il 7 novembre una campagna Kickstarter per portare il gioco su console e aggiungere contenuti.

Super pizzaioli contro robot Come succede spesso in questi titoli, anche la trama di Pizzapocalypse: A Slice of Hope è un pretesto che raggiunge vette inarrivabili di nonsense: il protagonista è infatti Tim, un tozzo ma nerboruto pizzaiolo baffuto che combatte la mega corporazione Pizza Corp e i suoi robot - chiamati P.A.L.S. - che si occupano di distribuire il tragico snack Pizza-In-A-Can. Tim deve salvare il mondo dai loro orrendi propositi e restituire la pizza... cioè, la speranza alla gente comune. Il modo migliore per farlo sembrerebbe essere quello di raccogliere i condimenti sparsi per i livelli e, soprattutto, per qualche oscura ragione, gli ananas nascosti. Il fatto che tali ananas debbano finire su una pizza artigianale non è esattamente un bel biglietto da visita, ma sorvoliamo. Tim è un pizzaiolo che combatte i robot della Pizza Corp La demo che abbiamo giocato comprende il primo livello di un titolo più ambizioso rispetto al prototipo originale: il team di Monkey Strike Games ha voluto fare tutto quello per cui non aveva avuto tempo e risorse qualche anno fa, riempiendo Pizzapocalypse: A Slice of Hope di collezionabili, segreti e stage diversificati che includono battaglie coi boss e sfide a tempo. Lo spirito resta però goliardico e casual, con un approccio al gameplay estremamente libero che incoraggia il giocatore a scegliere lo stile che preferisce: per completare questo primo stage - Jbenan Market - basta raggiungere l'uscita, raccogliendo obbligatoriamente le fette di pizza che sbloccano il percorso, ma la natura aperta del livello consente di farlo in pochissimi minuti oppure di trascorrerne molti di più a raccogliere oggetti disseminati praticamente ovunque. Lo stage si sviluppa infatti sia in verticale che in orizzontale, alternando edifici, dislivelli e specchi d'acqua mortali che offrono continuamente sfide platform. L'apparente disomogeneità del colpo d'occhio nasconde un level design caotico, ma funzionale alle semplici manovre intorno alle quali Monkey Strike Games ha costruito un gameplay accattivante e reattivo, ispirato evidentemente a Super Mario Odyssey di Nintendo: se in quel gioco Mario poteva lanciare il cappello Cappy per attaccare i nemici o soprattutto per usarlo come punto di appoggio, in Pizzapocalypse: A Slice of Hope il buon Tim fa praticamente la stessa cosa con una pizza che può scagliare come uno yo-yo sfruttando l'elasticità della mozzarella. Sì, lo sappiamo che suona un po' ridicolo, ma tant'è!

Il potere della pizza Tim fondamentalmente può saltare e tirare la pizza, ma intorno a queste due semplici azioni si costruisce un sistema insospettabilmente raffinato. La pizza funge da rampino; possiamo infatti appenderci ad alcuni supporti per oscillare o scivolare e, in certe situazioni, possiamo allontanarci dal punto d'interazione afferrato per operare un meccanismo che aprirà porte o barriere, sbloccando vari collezionabili. La pizza può colpire i robot nemici e stordirli temporaneamente, oppure rovesciare dispositivi fluttuanti per farli diventare piattaforme su cui rimbalzare per raggiungere nuovi percorsi. La demo di Pizzapocalypse: A Slice of Hope promette una buona varietà di situazioni e fasi platform Ma più di tutto, la pizza che possiamo lanciare con il tasto sinistro del mouse - giocando con mouse e tastiera - è una vera e propria estensione di Tim, che può interagire con essa in vari modi. Per esempio, possiamo schiaffarla contro una parete e sfruttarla come temporaneo punto di rimbalzo, oppure usarla come trampolino cadendoci sopra dopo un salto, o ancora impiegarne l'elasticità al contrario, proiettandoci verso di essa per prendere slancio e cominciare a correre o semplicemente scattare per un attimo nella direzione desiderata. Sono funzionalità intuitive che si integrano bene nel sistema di controllo, anche se abbiamo dovuto prendere confidenza con la rotazione manuale della telecamera, ma nulla che non si possa correggere impostando la sensibilità preferita nella schermata delle opzioni. Saltando da una pizza all'altra e arrampicandoci su tetti, corde e pali, abbiamo esplorato il Jbenan Market per un'oretta abbondante, raccogliendo tutti gli ananas nascosti e raggiungendo un gigantesco e minaccioso robot che probabilmente sarà una boss fight nel gioco finale. Nel frattempo, abbiamo apprezzato la varietà delle situazioni proposte nello stage, pur rilevandone la funzione puramente dimostrativa: a un certo punto abbiamo cavalcato un gerride meccanico per superare un laghetto e pilotato brevemente un'automobilina, due momenti di gameplay estemporanei che non hanno aggiunto moltissimo all'esperienza. La demo di Pizzapocalypse: A Slice of Hope sembra più che altro una promessa. C'è da lavorare sulla presentazione, accattivante ma un po' grezza (lo stile cartoon funziona benissimo), e sulla precisione geometrica di alcune collisioni che mettono a rischio le fasi platform più complesse. Il titolo di Monkey Strike Games ha però tutte le carte in regola per farsi apprezzare dagli amanti del genere e dei videogiochi leggeri e spensierati, specie se riuscirà a esprimere tutte le potenzialità del gameplay negli stage successivi.

Nonostante le premesse a dir poco demenziali, la demo di Pizzapocalypse: A Slice of Hope si è rivelata molto divertente grazie a un sistema di controllo preciso che si traduce in numerose meccaniche di movimento intuitive e reattive: a quel punto lo stage diventa un parco giochi in cui usare salti e pizze per raccogliere tutti i collezionabili o raggiungere l'uscita il più velocemente possibile. Il titolo di Monkey Strike Games sembra rivolgersi agli amanti dei collectathon e agli speedrunner contemporaneamente, pur mantenendo una sfumatura casual da gioco spensierato per tutti, con una varietà di situazioni promettente e un comparto tecnico discreto ma accattivante. Insomma, teniamolo d'occhio.