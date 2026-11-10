Nintendo assume un archivista digitale: una mossa per la tutela e la preservazione del suo passato

Una dispersione del patrimonio culturale che ha spesso costretto ricercatori e appassionati a ricorrere alla pirateria informatica come unica via praticabile per salvare le opere dall'oblio, complice lo scarso impegno dimostrato per decenni dai grandi colossi multinazionali. In questo scenario, l'ultima iniziativa promossa da Nintendo segna un cambio di rotta degno di nota.

L'obiettivo esplicito dichiarato dall'azienda è fare in modo che l'immenso patrimonio documentale e tecnologico accumulato dalla compagnia venga protetto e "preservato per le generazioni future", evitando la perdita definitiva di dettagli progettuali legati all'hardware e al software del passato.

Stando alla descrizione ufficiale dell'incarico, la figura selezionata avrà la responsabilità di: "Progettare e implementare un framework strutturato per organizzare registri tecnici , documentazione ingegneristica, materiali sorgente e conoscenze istituzionali legate ai sistemi e alle piattaforme legacy."

Dalle polemiche sugli eShop al trend degli archivi aziendali

La notizia giunge dopo anni di rapporti tesi tra il colosso nipponico e la comunità degli archivisti. Nel 2022, la stessa Video Game History Foundation aveva attaccato duramente la dirigenza di Kyoto in occasione dell'annuncio della chiusura dei negozi digitali eShop di Wii U e Nintendo 3DS, definendo tale decisione come "attivamente distruttiva per la storia dei videogiochi". Nel comunicato di allora, la fondazione aveva inoltre puntato il dito contro l'adesione di Nintendo all'Entertainment Software Association (ESA), l'associazione di categoria che finanzia attività di lobby volte a limitare le eccezioni legali per la conservazione e l'accesso pubblico alle opere digitali fuori catalogo.

Nonostante l'eccellente operato di enti indipendenti e no-profit, capaci di salvare archivi di riviste d'epoca, manuali di istruzioni e porzioni di codice, la tutela a lungo termine del medium richiede inevitabilmente il coinvolgimento diretto delle major titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti hardware. Sotto questo aspetto, l'iniziativa di Nintendo segue l'esempio già tracciato negli ultimi anni da publisher come Sony e Blizzard, che hanno a loro volta istituito divisioni interne per la cura della memoria aziendale.

Un passo avanti incoraggiante, pur con un limite strutturale non trascurabile: questi archivi aziendali rimangono a uso puramente interno e protetti da rigidi segreti industriali. Gli utenti finali continueranno a non avere accesso diretto a gran parte di questi materiali storici e saranno spesso vincolati a canali alternativi per recuperare i grandi classici non riproposti su console moderne, ma per il futuro dell'archeologia digitale salvare i dati dalla distruzione fisica resta, comunque, un tassello essenziale.