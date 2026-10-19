I nuovi Galaxy S27 potrebbero arrivare prima del previsto: trapelano anche le custodie dei dispositivi

Nuove informazioni legate ai prossimi smartphone Galaxy S27 fanno pensare a un debutto leggermente anticipato, secondo le indiscrezioni. Ormai mancano pochi mesi al possibile debutto e le fasi di progettazione sarebbero ormai alle battute finali. Samsung potrebbe quindi essere pronta a presentare i nuovi dispositivi in anticipo rispetto allo scorso anno. Ovviamente, si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con la dovuta cautela in attesa di eventuali conferme o smentite.
Il nuovo periodo di uscita
Le informazioni sono state riportate dal leaker Lanzuk su Naver, secondo cui il debutto dei nuovi smartphone Galaxy S27 dovrebbe avvenire a gennaio e non a febbraio. Inoltre, la produzione di massa potrebbe iniziare a breve, dato che l'azienda starebbe entrando nella fase di pianificazione. Non è tutto, perché Samsung starebbe anche valutando la possibilità di aggiornare la memoria di archiviazione e la RAM ai più recenti standard UFS 5.0 e LPDDR6. Questa novità dovrebbe riguardare soltanto due modelli, ovvero i Galaxy S27 Pro e Ultra, comportando però un ulteriore aumento dei costi di produzione.
Da non escludere, inoltre, un aumento dei prezzi dei nuovi smartphone rispetto a quelli proposti al lancio dei Galaxy S26, già aumentati in un secondo momento. Resta quindi da capire quali saranno le conseguenze per i consumatori, qualora le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate. Oltretutto, altre fonti sostenevano che Samsung stesse riscontrando problemi di surriscaldamento con il chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Queste informazioni sono state però successivamente smentite da Qualcomm.
Le cover degli smartphone
Intanto, di recente il leaker Ice Universe ha condiviso alcune immagini dedicate alle custodie dell'intera gamma Galaxy 27. Ovviamente anche in questo caso si tratta di contenuti da prendere con le pinze, non essendo ufficiali, ma ci permettono di dare un'occhiata a quelle che saranno le novità principali dei modelli, tra cui il nuovo modulo fotografico per le versioni Pro e Ultra.
A tal proposito, i Galaxy S27 e S27+ non dovrebbero ricevere upgrade alla fotocamera frontale, a differenza dei modelli di fascia alta. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul possibile periodo di uscita.