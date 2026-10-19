I nuovi Galaxy S27 potrebbero arrivare prima del previsto: trapelano anche le custodie dei dispositivi

Nuove informazioni legate ai prossimi smartphone Galaxy S27 fanno pensare a un debutto leggermente anticipato, secondo le indiscrezioni. Ormai mancano pochi mesi al possibile debutto e le fasi di progettazione sarebbero ormai alle battute finali. Samsung potrebbe quindi essere pronta a presentare i nuovi dispositivi in anticipo rispetto allo scorso anno. Ovviamente, si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con la dovuta cautela in attesa di eventuali conferme o smentite.

Il nuovo periodo di uscita

Le informazioni sono state riportate dal leaker Lanzuk su Naver, secondo cui il debutto dei nuovi smartphone Galaxy S27 dovrebbe avvenire a gennaio e non a febbraio. Inoltre, la produzione di massa potrebbe iniziare a breve, dato che l'azienda starebbe entrando nella fase di pianificazione. Non è tutto, perché Samsung starebbe anche valutando la possibilità di aggiornare la memoria di archiviazione e la RAM ai più recenti standard UFS 5.0 e LPDDR6. Questa novità dovrebbe riguardare soltanto due modelli, ovvero i Galaxy S27 Pro e Ultra, comportando però un ulteriore aumento dei costi di produzione.

Da non escludere, inoltre, un aumento dei prezzi dei nuovi smartphone rispetto a quelli proposti al lancio dei Galaxy S26, già aumentati in un secondo momento. Resta quindi da capire quali saranno le conseguenze per i consumatori, qualora le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate. Oltretutto, altre fonti sostenevano che Samsung stesse riscontrando problemi di surriscaldamento con il chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Queste informazioni sono state però successivamente smentite da Qualcomm.