Donald Trump dice che Google gli bacia il culo dall'inizio del secondo mandato

Nel ripercorrere l'elenco dei risultati rivendicati dalla propria amministrazione, il presidente ha posto l'accento sulla decisione di ridenominare storici bacini idrici come il Golfo del Messico e il Lago Ontario, tirando in ballo direttamente i vertici di Google .

Nel corso di un comizio elettorale tenutosi sabato 17 ottobre a Highland Heights, in Kentucky, Donald Trump è tornato a ostentare il peso politico e l'autorità acquisiti durante il suo secondo mandato presidenziale.

"Questo è un mandato molto più potente. Posso fare cose incredibili... Ho chiamato Google, Google Maps. Vedete, durante il primo mandato Google non avrebbe nemmeno risposto alla mia chiamata. Adesso invece mi baciano il culo ."

La policy sui toponimi ufficiali e il corteggiamento della Silicon Valley

La narrazione tracciata dal presidente entra tuttavia in aperto contrasto con le spiegazioni fornite ufficialmente da Google. La compagnia ha infatti chiarito in precedenza di limitarsi a recepire i dati provenienti dalle fonti governative istituzionali - nello specifico il database federale GNIS (Geographic Names Information System) per il territorio statunitense - applicando la prassi consolidata già prevista per le masse d'acqua la cui denominazione varia a seconda della giurisdizione dei singoli Stati.

Resta tuttavia evidente il clima di generale riavvicinamento tra l'amministrazione e i vertici della Silicon Valley. Lungo l'intero arco del secondo mandato, diverse realtà tecnologiche - incluse la stessa Google e il suo CEO Sundar Pichai - hanno moltiplicato i tentativi di ingraziarsi il presidente statunitense attraverso elogi pubblici, omaggi e cospicue donazioni indirizzate verso progetti particolarmente cari all'inquilino della Casa Bianca.

Al momento della stesura della notizia, Google non ha rilasciato ulteriori commenti in merito alle dichiarazioni pronunciate durante il comizio. Ricordiamo infine che nel giorno dei licenziamenti di massa dentro Bungie, Trump ha fatto un meme su Destiny con lui protagonista.