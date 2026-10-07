Gears of War: E-Day per PC e Xbox Series X|S in sconto: l'offerta su Instant Gaming

L'origine dell'incubo e le novità tecniche di Gears of War: E-Day

In questo prequel della saga seguirete i giovani Marcus Fenix e Dominic Santiago durante l'Emergence Day, il momento in cui l'orda delle Locuste emerge dal sottosuolo sterminando la popolazione del pianeta Sera. La narrazione ritrova i toni cupi e angoscianti degli esordi, rimettendo al centro la disperata lotta per la sopravvivenza. La struttura di gioco conserva il classico sistema di coperture, integrando scontro a fuoco più viscerali, nuove animazioni per il corpo a corpo e l'immancabile motosega del Lancer.

Realizzato in Unreal Engine 5, il comparto grafico sfrutta l'hardware di ultima generazione con effetti di illuminazione avanzati e dettagli ambientali elevatissimi. Trattandosi di un codice per il Microsoft Store, l'acquisto include il supporto alla funzione Xbox Play Anywhere. Questo permette di riscattare una sola licenza e giocare sia su PC Windows sia su console Xbox Series X|S, condividendo salvataggi e progressi tra i due sistemi.