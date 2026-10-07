Il passaggio ai giochi solo digitali sarà “nient’altro che positivo” per gli sviluppatori, per uno studio giapponese

Il progressivo e inesorabile passaggio dal formato fisico alla distribuzione digitale continua a dividere l'industria videoludica. Mentre l'annuncio di Sony relativo alla cessazione delle pubblicazioni su disco per PlayStation a partire dal 2028 e l'uscita di alcuni produttori giapponesi dal mercato dei Blu-ray alimentano i timori legati alla conservazione dei videogiochi e alla reale proprietà delle copie digitali, Hiroshi Matsuyama, CEO di CyberConnect2, considera il cambiamento soprattutto dal punto di vista degli sviluppatori, considerandolo positivo.

Fa bene all'industria In un video pubblicato sui propri canali social, realizzato nell'ambito di una serie in cui risponde alle domande dei nuovi dipendenti sull'industria, Matsuyama ha spiegato perché ritiene che la progressiva scomparsa dei dischi rappresenti "nient'altro che una cosa positiva" per le aziende che realizzano videogiochi. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Il principale vantaggio riguarda i costi. Secondo Matsuyama, il modello fisico funziona soprattutto attraverso grandi volumi di vendita e margini ridotti, dal momento che gli sviluppatori devono acquistare direttamente da Sony e Nintendo i supporti necessari alla produzione delle copie destinate alle rispettive console. Con il passaggio completo al digitale, queste spese verrebbero sostanzialmente azzerate, con un impatto diretto sulla redditività dei giochi. Persona 6 e Persona 4 Revival usciranno in formato fisico su Nintendo Switch 2, oltre che su PS5 Il dirigente riconosce comunque l'importanza culturale del formato fisico: "Culturalmente, le copie fisiche erano una cosa normale, quindi capisco perché alcune persone possano essere dispiaciute nel vederle scomparire. Tuttavia, oggi non possono competere in termini di comodità". Matsuyama cita inoltre Capcom e Square Enix per sostenere che oltre il 90% delle vendite dei videogiochi proviene ormai dal digitale, mentre le copie fisiche rappresenterebbero meno del 10%. Mantenere in funzione le relative catene produttive per una quota così ridotta del mercato sarebbe quindi difficile da giustificare dal punto di vista economico. La questione, secondo il CEO, riguarda anche direttamente i lavoratori. "Gli sviluppatori lavorano per il loro stipendio e, da professionista, devi pensare a come incrementare le vendite e i profitti. Se volete pubblicare giochi fisici anche se questo significa ridurre gli stipendi, allora certo, è fattibile, ma non credo che ci sia qualcuno disposto a farlo", afferma.