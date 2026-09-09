Un felino in una cyber-città: Stray per PC e Mac in sconto su Instant Gaming

L'apprezzata avventura felina firmata BlueTwelve Studio e prodotta da Annapurna Interactive è disponibile a una cifra contenuta per chi gioca su PC. Stray viene proposto su Instant Gaming con uno sconto del 61%, quindi 11,19 € senza IVA e 13,65 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino ufficiale di 28,00 €, l'acquisto sul negozio di key porta a un risparmio effettivo di 14,35 €. Trovate il collegamento diretto nel box promozionale qui sopra per riscattare la chiave e aggiungere il titolo alla libreria.

L'avventura felina tra i robot

In Stray vi ritroverete a guidare un gatto randagio smarrito all'interno di una cyber-città decadente, popolata unicamente da androidi e minacciata da pericolose creature organiche. Il gameplay unisce fasi di esplorazione verticale e platforming guidato, permettendo di interagire con l'ambiente circostante secondo il punto di vista e le movenze di un felino.

Nel corso del viaggio sarete affiancati dal piccolo drone B-12, indispensabile per tradurre il linguaggio dei robot, hackerare dispositivi e difendersi dalle minacce. L'acquisto assegna un codice digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam, abilitato per il download sia su PC Windows sia su sistemi macOS.