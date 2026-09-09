My Hero Academia: All's Justice per PS5 è al minimo storico su Amazon

Se sei un appassionato dell'anime, il gioco My Hero Academia: All's Justice per PS5 è attualmente su Amazon a 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Combattimenti unici e personaggi iconici

Si tratta del capitolo in cui vivrai lo scontro finale con un cast colossale di Heroes e Villain, dagli studenti dell'intera classe 1-A ai nemici come All for One, Shigaraki e Dabi, tutti provenienti dall'anime. Potrai assumere il controllo dei tuoi personaggi preferiti e sfruttare i loro Quirk per sconfiggere i nemici. La modalità Storia segue in modo fedele anime e manga, mentre le altre modalità aumentano la varietà dell'offerta, con qualche accenno a una struttura da RPG.

My Hero Academia: All's Justice

Il roster è molto ampio, quindi potrai sperimentare diversi stili di gioco, ma aspettati missioni secondarie abbastanza banali e qualche problema legato a collisioni e telecamera. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.