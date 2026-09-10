Yo-kai Watch 2: Haunted Domain è un remake per Switch 2 che comprende le tre versioni precedenti

Durante il Nintendo Direct di ieri, l' annuncio di Yo-kai Watch 2: Haunted Domain è stato accolto con entusiasmo, sebbene il teaser trailer abbia detto ben poco al di là del fatto che lo sviluppo è confermato.

La serie in questione non è di facilissima interpretazione, in effetti: tra dilazioni, traduzioni differenti, versioni diverse e nuove edizioni non è facilissimo orientarsi all'interno del franchise transmedia di Level-5, cosa che comunque non ha impedito a questo di raggiungere un notevole successo.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, ma in base a quanto emerso dopo l'annuncio di ieri sembra che Yo-kai Watch 2: Haunted Domain , il gioco annunciato da Level-5 per Nintendo Switch 2 nel corso del Direct, sia un remake destinato a comprendere elementi di tutte e tre le versioni precedenti .

Una versione rifatta e remixata

Sembra comunque che si tratti di un remake di Yo-kai Watch 2, con grafica completamente rifatta per sfruttare al meglio l'hardware di Nintendo Switch 2 ed effettuando un remix di contenuti derivanti da tutte e tre le versioni uscite in precedenza.

Il secondo capitolo della serie è infatti datato 2016, arrivato su Nintendo 3DS sia in Giappone che in occidente, ma in patria è stato distribuito in tre diverse versioni: Bony Spirits, Fleshy Souls e Psychic Specters, che avevano superato i 6 milioni di copie vendute.

Haunted Domain riprenderà dunque elementi da tutte queste edizioni e li proporrà con una grafica molto migliorata e nuovi contenuti, sia per quanto riguarda la storia che gli Yo-kai presenti, che già all'epoca erano più di 450.

La versione di riferimento resta probabilmente Psychic Specters, ovvero la più completa tra quelle uscite, ma probabilmente Yo-kai Watch 2: Haunted Domain sarà ancora più ampio. Dal Nintendo Direct di ieri abbiamo visto anche un nuovo trailer di Professor Layton e il nuovo mondo a vapore.