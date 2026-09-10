Questa custodia porta cartucce di gioco per Nintendo Switch può contenere fino a 72 schede

Tra le offerte di Amazon troviamo la custodia porta cartucce targata MoKo per Nintendo switch e Nintendo Switch 2, disponibile a 27,99 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 37,19 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un accessorio capiente e utile
A differenza di altri prodotti, questo porta schede può contenere fino a 72 cartucce per Switch e 24 scompartimenti per micro SD, quindi potrai proteggere e portare le cartucce con te ovunque tu voglia, durante i viaggi o nella borsa. La custodia è realizzata con un sistema a chiusura magnetica, rendendo comodo l'accesso alle schede.
Troviamo inoltre materiali resistenti e l'imbottitura interna, per proteggere i tuoi giochi preferiti. Nel complesso si tratta di un prodotto molto utile e versatile, ma la capienza è uno dei suoi principali punti di forza.