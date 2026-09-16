Nintendo spiega perché Fire Emblem: Fortune's Weave ha un singolo slot di salvataggio

Fire Emblem: Fortune's Weave arriverà prestissimo su Nintendo Switch 2. Ciò che dovete sapere è che avrà un singolo slot di salvataggio, quindi potrete iniziare una partita e, se ne volete avviare una nuova, dovrete cancellare la precedente.
Ovviamente ai fan non piace mai quando questo accade, ma il team di sviluppo ha spiegato che c'è un motivo dietro questa scelta.
I commenti di Nintendo
Il director Toshiyuki Kusakihara ha spiegato: "In Fire Emblem: Fortune's Weave, i giocatori possono avanzare lungo più percorsi contemporaneamente, oltre a poter rigiocare lo stesso percorso più volte. Per assicurarci che nessuna delle esperienze accumulate dai giocatori andasse perduta, abbiamo ritenuto che consolidare tutto in un unico file di salvataggio fosse l'approccio migliore per questo gioco."
Kenta Nakanishi, produttore associato, ha ampliato il discorso: "Naturalmente, sono certo che ci siano giocatori che preferiscono gestire più file di salvataggio, e io stesso sono in realtà uno di questi. Tuttavia, poiché il sistema di gioco di Fire Emblem: Fortune's Weave è strutturato attorno a percorsi multipli, disporre di file di salvataggio separati avrebbe creato complicazioni a livello di sistema. Diventa infatti difficile tenere traccia di quanto i giocatori siano avanzati nella storia di ciascun protagonista quando tali progressi sono frammentati su più file di salvataggio."
"Quindi, anziché limitare semplicemente il gioco a un unico file di salvataggio, abbiamo aggiunto altre soluzioni creative per far funzionare meglio il sistema. In questo titolo abbiamo conservato i dati di salvataggio dell'inizio di ogni capitolo per ciascun protagonista principale, rendendo possibile per i giocatori tornare indietro a quei punti. Se un giocatore pensa: 'Voglio rigiocare questo capitolo', può farlo ripartendo dall'inizio della sezione selezionata. Questa funzionalità, inoltre, non serve solo per rigiocare i capitoli: i giocatori possono usarla per esaminare le mappe, rivedere specifiche cutscene o persino riprovare particolari battaglie, quindi speriamo che ne facciano pieno uso."
Ricordiamo che Fire Emblem Fortune's Weave esce il 17 settembre: effettua il pre-order direttamente su Amazon.