Nintendo spiega perché Fire Emblem: Fortune's Weave ha un singolo slot di salvataggio

Fire Emblem: Fortune's Weave arriverà prestissimo su Nintendo Switch 2. Ciò che dovete sapere è che avrà un singolo slot di salvataggio, quindi potrete iniziare una partita e, se ne volete avviare una nuova, dovrete cancellare la precedente.

Ovviamente ai fan non piace mai quando questo accade, ma il team di sviluppo ha spiegato che c'è un motivo dietro questa scelta.