Rivivete la trilogia di Tolkien su PC con LEGO Il Signore degli Anelli, a prezzo stracciato su Instant Gaming

Prendere la strada per il Monte Fato non è mai stato così economico. Trovate LEGO Il Signore degli Anelli per PC a quota 2,39 € nel catalogo di Instant Gaming, a fronte di un prezzo di listino pari a 20 €. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa finale al checkout ammonta a 2,92 €. Sebbene lo store indichi un ribasso a schermo dell'88% sulla cifra netta, il confronto reale tra costo di listino e prezzo tassato garantisce quindi un risparmio effettivo di 17,08 €. Potete riscattare la chiave digitale direttamente per il vostro account Steam sfruttando il link nel box dedicato.
Un viaggio tra l'umorismo mattoncino e l'epica fantasy di Tolkien su Steam
L'adattamento sviluppato da TT Games ripercorre l'intera trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson, integrando le battute audio originali dei film nella classica struttura di gioco a mattoncini. L'avventura di LEGO Il Signore degli Anelli mette a disposizione una mappa liberamente esplorabile della Terra di Mezzo, in cui alternare i membri della Compagnia per combinare le loro abilità uniche, risolvere puzzle ambientali e recuperare centinaia di oggetti collezionabili.
Su PC, la versione riscattabile via codice Steam offre prestazioni stabili a 60 frame al secondo su praticamente tutte le configurazioni moderne, supporto completo ai controller e la modalità cooperativa locale a schermo condiviso.