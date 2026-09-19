Metroid Dread conquista la vetta della classifica dell'eShop, in attesa di Metroid Ravenous

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi Nintendo Switch 1 più venduti dell'eShop. In cima alla vetta a sorpresa troviamo Metroid Dread, dopo essere tornato di prepotenza nella top 10 la scorsa settimana, a cinque anni dal lancio.
Il motivo è presto detto, dato che questo "ritorno di fiamma" è arrivato dopo l'annuncio di Metroid Ravenous, il nuovo episodio della serie in 2D per Nintendo Switch 2 annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct e in arrivo nei negozi il prossimo 28 gennaio. L'entusiasmo per il nuovo capitolo ha sicuramente aiutato, così come il fatto che Dread era tra i titoli in promozione per i saldi "Customer Appreciation Sale" lanciati in USA questa settimana.
Per il resto la classifica vede il dominio indiscusso delle produzioni interne Nintendo. Al secondo posto troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mentre sul gradino più basso del podio c'è il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.
Di seguito la classifica generale dell'eShop per Nintendo Switch 1:
- Metroid Dread
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Party Jamboree
- Zelda: Skyward Sword HD
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Super Mario Bros. Wonder
- Zelda: Breath of the Wild
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Odyssey
- Super Smash Bros. Ultimate
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Galaxy 2
- Zelda: Echoes of Wisdom
- Metroid Prime Remastered
- Kirby and the Forgotten Land
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Zelda: Link's Awakening
- Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass
Qui sotto invece la classifica dei giochi distribuiti solo in formato digitale:
- Super Mario Galaxy 2
- Pokémon Rosso Fuoco
- Little Witch in the Woods
- Pokémon Verde Foglia
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy
- Deltarune
- Graveyard Keeper 2
- Moonlight Peaks
- Terraria
- Disney Dreamlight Valley
- Kirby's Dream Buffet
- Woodo
- Another Eden Begins
- Wobbly Life
- Flamecraft
- TCG Card Shop Simulator
- Tiny Bookshop
- Disco Elysium
- Hollow Knight