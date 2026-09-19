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Metroid Dread conquista la vetta della classifica dell'eShop, in attesa di Metroid Ravenous

Metroid Dread torna in vetta alla classifica dell'eShop di Nintendo Switch 1, spinto dall'annuncio di Metroid Ravenous per Switch 2 e dalle promozioni dei saldi USA. Dominano ancora le produzioni first‑party Nintendo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/09/2026
Metroid Dread
Metroid Dread
Metroid Dread
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Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi Nintendo Switch 1 più venduti dell'eShop. In cima alla vetta a sorpresa troviamo Metroid Dread, dopo essere tornato di prepotenza nella top 10 la scorsa settimana, a cinque anni dal lancio.

Il motivo è presto detto, dato che questo "ritorno di fiamma" è arrivato dopo l'annuncio di Metroid Ravenous, il nuovo episodio della serie in 2D per Nintendo Switch 2 annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct e in arrivo nei negozi il prossimo 28 gennaio. L'entusiasmo per il nuovo capitolo ha sicuramente aiutato, così come il fatto che Dread era tra i titoli in promozione per i saldi "Customer Appreciation Sale" lanciati in USA questa settimana.

Per il resto la classifica vede il dominio indiscusso delle produzioni interne Nintendo. Al secondo posto troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mentre sul gradino più basso del podio c'è il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Di seguito la classifica generale dell'eShop per Nintendo Switch 1:

  1. Metroid Dread
  2. Zelda: Tears of the Kingdom
  3. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  4. Super Mario Party Jamboree
  5. Zelda: Skyward Sword HD
  6. Tomodachi Life: Living the Dream
  7. Super Mario Bros. Wonder
  8. Zelda: Breath of the Wild
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Super Mario Odyssey
  11. Super Smash Bros. Ultimate
  12. Nintendo Switch Sports
  13. Super Mario Galaxy 2
  14. Zelda: Echoes of Wisdom
  15. Metroid Prime Remastered
  16. Kirby and the Forgotten Land
  17. Minecraft
  18. Animal Crossing: New Horizons
  19. Zelda: Link's Awakening
  20. Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass
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Qui sotto invece la classifica dei giochi distribuiti solo in formato digitale:

  1. Super Mario Galaxy 2
  2. Pokémon Rosso Fuoco
  3. Little Witch in the Woods
  4. Pokémon Verde Foglia
  5. Stardew Valley
  6. Super Mario Galaxy
  7. Deltarune
  8. Graveyard Keeper 2
  9. Moonlight Peaks
  10. Terraria
  11. Disney Dreamlight Valley
  12. Kirby's Dream Buffet
  13. Woodo
  14. Another Eden Begins
  15. Wobbly Life
  16. Flamecraft
  17. TCG Card Shop Simulator
  18. Tiny Bookshop
  19. Disco Elysium
  20. Hollow Knight
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