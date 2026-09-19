Metroid Dread conquista la vetta della classifica dell'eShop, in attesa di Metroid Ravenous

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi Nintendo Switch 1 più venduti dell'eShop. In cima alla vetta a sorpresa troviamo Metroid Dread, dopo essere tornato di prepotenza nella top 10 la scorsa settimana, a cinque anni dal lancio.

Il motivo è presto detto, dato che questo "ritorno di fiamma" è arrivato dopo l'annuncio di Metroid Ravenous, il nuovo episodio della serie in 2D per Nintendo Switch 2 annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct e in arrivo nei negozi il prossimo 28 gennaio. L'entusiasmo per il nuovo capitolo ha sicuramente aiutato, così come il fatto che Dread era tra i titoli in promozione per i saldi "Customer Appreciation Sale" lanciati in USA questa settimana.