Death Stranding Isolations è l'anime della serie di Kojima Productions, in arrivo su Disney+

Kojima Productions ha annunciato Death Stranding Isolations , una serie anime prodotta da E&H Production. Sarà distribuita in esclusiva su Disney+ nel 2027 e racconterà una nuova storia, che segue un giovane uomo e una giovane donna in un viaggio avventuroso. Riprenderà lo spirito e le idee dei Death Stranding, mostrando il suo mondo attraverso "un tratto audace ma sottile e un'animazione disegnata a mano di altissimo livello."

La storia

Un tempo, ci fu un'esplosione... Le anime solitarie dei morti si manifestano nel mondo fisico, protendendo le mani verso i vivi. Tuttavia, la connessione che riescono a creare scatena una massiccia esplosione che annienta tutto ciò che appartiene a questo mondo, un fenomeno noto come Death Stranding. Questi eventi hanno cancellato intere nazioni e la civiltà stessa. Le persone rimaste sono isolate e prive di legami.

Mentre l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione, un leggendario corriere si mette in viaggio per trasportare non solo dei carichi, ma anche i desideri di chi glieli affida, riconnettendo le persone nella speranza che possano ancora essere salvate.

Sotto la direzione di Takayuki Sano di E&H, la serie segue le orme dell'opera originale di Hideo Kojima per spirito e idee, scegliendo un tratto audace e delegato per rappresentare il mondo di Death Stranding. Da notare che Kojima sarà produttore esecutivo dell'anime, con il design originale dei personaggi che sarà di Ilya Kuvshinov.

Da qualche parte nel Nord America, mentre Sam Bridges attraversa il continente per regalare ciò che resta del mondo a una multinazionale, altre persone cercano di affrontare la propria solitudine a modo loro: un vecchio che tenta di raggiungere la salvezza attraverso mezzi diversi da quelli della connessione predicata da Bridges; una guerriera che vuole solo lottare; un ragazzo che nutre rancore verso Bridges; una ragazza che abbraccia la solitudine.