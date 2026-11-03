Ubisoft e altri due gruppi sarebbero interessati all'acquisizione di Arkane Studios

Arkane Studios potrebbe presto cambiare proprietà. Microsoft avrebbe infatti ricevuto diverse offerte per la cessione dello sviluppatore francese, noto soprattutto per le serie Dishonored e per giochi come Deathloop. Tra le società interessate all'acquisizione figura Ubisoft, che avrebbe presentato una proposta insieme ad almeno altri due gruppi operanti nell'industria videoludica.

La notizia è stata riportata da Jason Schreier su Bloomberg, sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza delle trattative, che hanno preferito mantenere l'anonimato perché non autorizzate a parlare pubblicamente della questione. Al momento non sono disponibili dettagli economici sulle offerte e Microsoft non avrebbe ancora raggiunto un accordo con nessuno dei potenziali acquirenti.