Ubisoft e altri due gruppi sarebbero interessati all'acquisizione di Arkane Studios

Arkane Studios potrebbe presto cambiare proprietà. Microsoft avrebbe infatti ricevuto diverse offerte per la cessione dello sviluppatore francese, noto soprattutto per le serie Dishonored e per giochi come Deathloop. Tra le società interessate all'acquisizione figura Ubisoft, che avrebbe presentato una proposta insieme ad almeno altri due gruppi operanti nell'industria videoludica.
La notizia è stata riportata da Jason Schreier su Bloomberg, sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza delle trattative, che hanno preferito mantenere l'anonimato perché non autorizzate a parlare pubblicamente della questione. Al momento non sono disponibili dettagli economici sulle offerte e Microsoft non avrebbe ancora raggiunto un accordo con nessuno dei potenziali acquirenti.
Le altre possibilità
Xbox starebbe inoltre prendendo in considerazione un'ulteriore possibilità, ovvero cedere lo studio direttamente al suo gruppo dirigente. Una soluzione che permetterebbe ad Arkane di proseguire la propria attività al di fuori degli Xbox Game Studios, mantenendo una maggiore autonomia gestionale.
Un elemento importante delle trattative riguarderebbe proprio il futuro di Marvel's Blade, il videogioco basato sul personaggio dei fumetti Marvel annunciato nel 2023. Secondo le fonti citate da Bloomberg, un'eventuale acquisizione dovrebbe consentire allo studio di completare lo sviluppo del progetto, la cui pubblicazione è attualmente prevista nell'arco del prossimo anno o dei due successivi.
Un portavoce di Xbox ha confermato che la società sta valutando diverse possibilità in vista di una nuova scadenza, fissata per dicembre, senza fornire ulteriori commenti. Ubisoft, invece, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al report.
La possibile vendita rientra nel più ampio processo di riorganizzazione della divisione gaming di Microsoft, dovuta ai risultati della divisione. Lo scorso luglio Xbox aveva infatti annunciato l'intenzione di cedere cinque studi, nell'ambito di quello che l'amministratrice delegata Asha Sharma ha definito un reset delle attività videoludiche del gruppo.
Arkane, con sede a Lione, fa parte di Bethesda Softworks, acquisita da Microsoft nel 2021. Arkane Austin è stata chiusa 2024, dopo il lancio del poco fortunato Redfall. Il mese scorso erano circolate indiscrezioni sulla possibilità che anche lo studio francese venisse chiuso, ma secondo le fonti di Bloomberg una cessione appare ora uno scenario decisamente più probabile.