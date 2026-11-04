Disponibile la beta di iOS 27.3: App Salute rinnovata, nuove funzioni e altre novità

La prima beta di iOS 27.3 è disponibile e introduce una serie di novità per alcune applicazioni specifiche, nonché alcuni miglioramenti legati all'interfaccia.

Apple ha distribuito la prima beta di iOS 27.3 per gli sviluppatori. Si tratta di un aggiornamento che include diverse funzionalità, dall'App Salute rinnovata ad alcune opzioni specifiche. Non mancano anche alcuni miglioramenti per Siri AI che, purtroppo però, non è ancora disponibile in Europa a causa delle limitazioni del DMA. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento e potremmo introdurre ulteriori novità successivamente.

Le novità della beta Partiamo dalle modifiche legate all'interfaccia e ad alcune app. Safari introduce una nuova opzione per visualizzare le schede in verticale, affiancata da una modalità scura adattiva che estende il tema scuro anche ai siti web che non lo supportano nativamente. Il nuovo layout può essere attivato direttamente dalle impostazioni di Safari. Anche l'app Meteo adotta il design Liquid Glass: in particolare, il piccolo cursore che permette di passare da una visualizzazione all'altra delle condizioni meteorologiche sfrutta il nuovo effetto grafico. L'interfaccia dell'app Meteo Non mancano nuove funzionalità dedicate a Siri AI, che ora può eseguire diverse operazioni, come annullare l'invio di messaggi recenti, aggiungere località all'elenco dell'app Meteo, cancellare la cronologia di navigazione, organizzare contenuti ed eliminare file. Queste nuove azioni sono integrate in numerose applicazioni, tra cui Diario, Mail, Mappe, Messaggi e Musica. Tuttavia, come anticipato in apertura, tutte queste funzionalità non sono ancora disponibili su iPhone in Europa. In precedenza abbiamo anche visto l'app Salute rinnovata, rimossa successivamente e ora introdotta di nuovo. Adesso è presente la scheda "Approfondimenti", che include dati come la frequenza cardiaca, il punteggio del sonno e altri parametri importanti, per offrirvi una guida personalizzata. La scheda "Longevità" analizza invece i dati nel tempo, valutando il vostro stato di salute in base alla salute cardiaca, all'attività fisica, al benessere mentale e molto altro ancora. Infine, la sezione "Età salute" sfrutta i vostri dati per calcolare come i parametri si rapportano alla vostra età anagrafica. L'app Salute rinnovata e le tre schede Non mancano alcune novità anche per iPhone Duo. Tra queste, la possibilità di scorrere verso sinistra dal bordo sinistro o verso destra dal bordo destro del display esterno, così da avvicinare i contenuti al pollice e facilitarne l'utilizzo con una sola mano. La nuova funzionalità per iPhone Duo È stata inoltre rivista la tastiera del display frontale, con una nuova disposizione di alcuni tasti, tra cui quelli dedicati alle emoji e ai numeri.