Microsoft concede un altro mese ad Arkane, alla ricerca di un partner anche per concludere Marvel's Blade

Sembra che da Microsoft ci sia effettivamente al volontà di trovare una soluzione per Arkane Lyon e anche per concludere lo sviluppo su Marvel's Blade, vista la nuova concessione effettuata.

Un portavoce di Microsoft ha riferito a PC Gamer che la compagnia ha effettuato un'estensione dei termini per la conclusione delle contrattazioni per l'eventuale acquisizione di Arkane Lyon da parte di una compagnia terza, contestualmente alla ricerca di un partner che possa aiutare a concludere Marvel's Blade. Come abbiamo visto, in base a un report di Le Monde a partire da informazioni emerse dal sindacato che si occupa della questione, la deadline che era stata fissata per la conclusione delle consultazioni era alquanto vicina, essendo stata fissata per il 13 novembre secondo le leggi sul lavoro vigenti in Francia, che impediscono alle aziende con più di mille dipendenti di chiudere team e divisioni all'improvviso senza prima procedere con un periodo di trattative per trovare ulteriori acquirenti possibili. A quanto pare, il termine è stato esteso di un mese, dunque la conclusione delle trattative dovrà avvenire entro il 13 dicembre, salvo altre deroghe richieste, sempre che si trovino soluzioni percorribili.

C'è l'interesse a salvare team e gioco La cosa interessante è che l'estensione è stata richiesta da Microsoft stessa, dunque sembra esserci effettivamente una speranza che Arkane Lyon possa sopravvivere attraverso uno scorporo da Xbox in quanto la stessa compagnia sembra interessata a mantenere in vita il team e il progetto Marvel's Blade. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier era apparso alquanto ottimista sul destino di Arkane Lyon, sostenendo che sarebbe sorprendente se il team non riuscisse a salvarsi. A quanto pare ci sono effettivamente alcune soluzioni percorribili e lo studio pare suscitare l'interesse di almeno un possibile acquirente, ma l'ultimo aggiornamento sull'estensione dei termini sembra confermare anche un altro aspetto, ovvero che Marvel's Blade in effetti è un progetto vicino alla sua conclusione. Già il fatto che Microsoft si dimostri interessata a trovare un partner con cui poter concludere lo sviluppo di Marvel's Blade e lanciarlo sul mercato significa che il gioco in qualche modo esiste ed è anche in stato avanzato di sviluppo, ma la comunicazione sull'estensione dei termini cita specificamente la volontà di arrivare alla conclusione dei lavori.