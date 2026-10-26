Microsoft concede un altro mese ad Arkane, alla ricerca di un partner anche per concludere Marvel's Blade

Un portavoce di Microsoft ha riferito a PC Gamer che la compagnia ha effettuato un'estensione dei termini per la conclusione delle contrattazioni per l'eventuale acquisizione di Arkane Lyon da parte di una compagnia terza, contestualmente alla ricerca di un partner che possa aiutare a concludere Marvel's Blade.
Come abbiamo visto, in base a un report di Le Monde a partire da informazioni emerse dal sindacato che si occupa della questione, la deadline che era stata fissata per la conclusione delle consultazioni era alquanto vicina, essendo stata fissata per il 13 novembre secondo le leggi sul lavoro vigenti in Francia, che impediscono alle aziende con più di mille dipendenti di chiudere team e divisioni all'improvviso senza prima procedere con un periodo di trattative per trovare ulteriori acquirenti possibili.
A quanto pare, il termine è stato esteso di un mese, dunque la conclusione delle trattative dovrà avvenire entro il 13 dicembre, salvo altre deroghe richieste, sempre che si trovino soluzioni percorribili.
C'è l'interesse a salvare team e gioco
La cosa interessante è che l'estensione è stata richiesta da Microsoft stessa, dunque sembra esserci effettivamente una speranza che Arkane Lyon possa sopravvivere attraverso uno scorporo da Xbox in quanto la stessa compagnia sembra interessata a mantenere in vita il team e il progetto Marvel's Blade.
Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier era apparso alquanto ottimista sul destino di Arkane Lyon, sostenendo che sarebbe sorprendente se il team non riuscisse a salvarsi.
A quanto pare ci sono effettivamente alcune soluzioni percorribili e lo studio pare suscitare l'interesse di almeno un possibile acquirente, ma l'ultimo aggiornamento sull'estensione dei termini sembra confermare anche un altro aspetto, ovvero che Marvel's Blade in effetti è un progetto vicino alla sua conclusione.
Già il fatto che Microsoft si dimostri interessata a trovare un partner con cui poter concludere lo sviluppo di Marvel's Blade e lanciarlo sul mercato significa che il gioco in qualche modo esiste ed è anche in stato avanzato di sviluppo, ma la comunicazione sull'estensione dei termini cita specificamente la volontà di arrivare alla conclusione dei lavori.
Il mistero di Marvel's Blade
In effetti, dall'epoca dell'annuncio non abbiamo praticamente visto nulla di Marvel's Blade, gioco che dovrebbe essere un action incentrato sul vampiro diurno con il tipico stile delle produzioni Arkane, dunque probabilmente con elementi da immersive sim.
Considerando che lo sviluppo è partito nel 2022, il progetto dovrebbe essere a buon punto e Microsoft sembra avere tutte le intenzioni di arrivare in fondo, ma vuole un partner con cui collaborare al finanziamento.
Perché, vista la situazione, non si limita semplicemente a consentire ad Arkane Lyon di concludere lo sviluppo senza questa spada di Damocle della chiusura? Probabilmente Microsoft ha deciso di staccarsi dal team in ogni caso, ma è evidente che vede del potenziale in Marvel's Blade, considerando anche l'investimento fatto finora nel gioco, e dunque vorrebbe comunque salvarlo traghettandolo verso una nuova gestione di Arkane Lyon con un nuovo acquirente.
A questo punto attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione, sperando davvero che possano essere positivi. Per il momento, Microsoft non ha commentato direttamente il report di Le Monde ma si è limitata a riferire "Continuiamo a valutare diverse opzioni per Arkane nell'ambito del processo di consultazione in corso in Francia. Teniamo informati il comitato aziendale e i dipendenti e stiamo cercando attivamente un partner che sostenga la prossima fase di sviluppo e consenta la commercializzazione del progetto".