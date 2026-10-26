L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di novembre è in arrivo

Se tutto va come deve andare, l' annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential previsti su PS4 e PS5 per il mese di novembre dovrebbe essere vicino, essendo previsto per questa settimana .

Quali saranno i titoli di novembre?

Per quanto riguarda l'identità di questi giochi, invece, c'è ben poco da ragionare: non ci sono informazioni su quali titoli verranno messi a disposizione, dunque possiamo solo fare previsioni e supposizioni basate su ben pochi elementi certi.

Si tratta dei giochi di novembre, dunque potrebbero avere a che fare con il tema di Halloween e dunque ricadere forse nel genere horror, ma non è detto visto che la tradizione non è sempre mantenuta e, in effetti, non l'abbiamo vista rispettata nemmeno per quanto riguarda i giochi di ottobre.

Difficile dunque farsi un'idea su quali titoli verranno messi a disposizione, ma potete sempre lanciare le vostre previsioni nei commenti qui sotto. Nel frattempo, vi ricordiamo i giochi PlayStation Plus Essential del mese di ottobre, disponibili ancora fino all'inizio della prossima settimana.