L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di novembre è in arrivo

Se tutto va come deve andare, l'annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential previsti su PS4 e PS5 per il mese di novembre dovrebbe essere vicino, essendo previsto per questa settimana.
Sebbene come sempre non si possa parlare di una regola proprio stabilita in maniera precisa, infatti, la presentazione dei nuovi giochi in arrivo per gli abbonati dovrebbe avvenire mercoledì 28 ottobre, probabilmente intorno alle ore 17:30, dunque tra un paio di giorni.
Si tratta dei giochi per PS4 e PS5 che vengono messi a disposizione ogni mese scaricabili gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus Essential, ovvero il livello più basso del servizio in abbonamento di Sony PlayStation.
La disponibilità prevista
Sempre seguendo il modus operandi standard di Sony, possiamo inoltre prevedere la data nella quale i nuovi giochi di PlayStation Plus Essential di novembre verranno messi a disposizione, e dovrebbe ricadere la settimana prossima.
Molto probabilmente, i nuovi titoli gratis per gli abbonati saranno scaricabili a partire da martedì 3 novembre, secondo la tradizione classica del servizio che vede il nuovo catalogo comparire a disposizione nel primo martedì del mese.
Allo stesso modo, possiamo immaginare che i nuovi giochi rimarranno a disposizione degli abbonati fino a martedì primo dicembre, data nella quale la selezione lascerà probabilmente il posto alla prossima mandata di titoli.
Quali saranno i titoli di novembre?
Per quanto riguarda l'identità di questi giochi, invece, c'è ben poco da ragionare: non ci sono informazioni su quali titoli verranno messi a disposizione, dunque possiamo solo fare previsioni e supposizioni basate su ben pochi elementi certi.
Si tratta dei giochi di novembre, dunque potrebbero avere a che fare con il tema di Halloween e dunque ricadere forse nel genere horror, ma non è detto visto che la tradizione non è sempre mantenuta e, in effetti, non l'abbiamo vista rispettata nemmeno per quanto riguarda i giochi di ottobre.
Difficile dunque farsi un'idea su quali titoli verranno messi a disposizione, ma potete sempre lanciare le vostre previsioni nei commenti qui sotto. Nel frattempo, vi ricordiamo i giochi PlayStation Plus Essential del mese di ottobre, disponibili ancora fino all'inizio della prossima settimana.