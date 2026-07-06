Il fondatore di Arkane ha chiesto ad Asha Sharma quanto vuole per lo studio

Raphael Colantonio ha chiesto ad Asha Sharma quanto vuole per Arkane Studios, nell'ambito di un post sicuramente ironico ma che non ha mancato di scatenare l'entusiasmo dei nostalgici del suo lavoro su giochi come Dishonored e Prey.

"Per quanto riguarda Arkane... quanto vorresti? Chiedo per un amico", ha scherzato Colantonio, che ha lasciato il team di sviluppo del 2017 per dedicarsi a nuovi progetti, dando vita a WolfEyeStudios e realizzando Weird West.

È stato tuttavia sotto la sua guida che Arkane Studios ha creato alcune fra le sue produzioni più celebri, da Dishonored a Prey: immersive sim dotati di grande spessore, capaci di offrire agli utenti una libertà quasi assoluta.

Peraltro Colantonio si è espresso in maniera decisamente negativa nei confronti di Xbox Game Pass e del modello di business che il servizio in abbonamento di Microsoft ha provato a promuovere in questi anni: alla luce di quanto accaduto oggi, non aveva tutti i torti.