Svelati risoluzione e framerate di Dragon Quest XI S per Nintendo Switch 2

Square Enix ha svelato i dettagli relativi a risoluzione e framerate della nuova versione per Nintendo Switch 2 di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition.
Questa edizione include tutti i contenuti presenti della versione per la precedente console, ma sfrutta la potenza maggiore di Switch 2 per garantire prestazioni e una qualità dell'immagine superiore. Secondo quanto riportato nelle FAQ ufficiali, il gioco permetterà di scegliere tra due modalità grafiche: una che privilegia le prestazioni, con un target di 1080p e 60 fps, e una orientata alla qualità dell'immagine, che raggiunge i 1440p con framerate a 30 fps. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle differenze tra gioco in modalità docked e portatile.
Il confronto con Switch 1
Il confronto con la versione del 2019 per Nintendo Switch evidenzia un salto tecnico significativo. L'edizione originale utilizzava una risoluzione dinamica compresa tra 720p e 810p quando la console era collegata al dock, mentre in portatile si attestava su una media di 810p, con framerate fisso a 30 fps. Le migliorie della nuova versione, dunque, dovrebbero risultare piuttosto evidenti.
Square Enix ha inoltre confermato che non sarà possibile effettuare l'upgrade dalla versione per Switch originale. Le FAQ aggiungono un'ulteriore limitazione: i salvataggi non potranno essere trasferiti da Switch 1 a Switch 2.
Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch 2 il 24 settembre, al prezzo di 39,99 euro.
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