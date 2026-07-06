Svelati risoluzione e framerate di Dragon Quest XI S per Nintendo Switch 2

Square Enix ha svelato i dettagli relativi a risoluzione e framerate della nuova versione per Nintendo Switch 2 di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition.

Questa edizione include tutti i contenuti presenti della versione per la precedente console, ma sfrutta la potenza maggiore di Switch 2 per garantire prestazioni e una qualità dell'immagine superiore. Secondo quanto riportato nelle FAQ ufficiali, il gioco permetterà di scegliere tra due modalità grafiche: una che privilegia le prestazioni, con un target di 1080p e 60 fps, e una orientata alla qualità dell'immagine, che raggiunge i 1440p con framerate a 30 fps. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle differenze tra gioco in modalità docked e portatile.