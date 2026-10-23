Il destino di Arkane verrà deciso il 13 novembre, mentre Marvel's Blade sarebbe quasi concluso

La testata francese Le Monde ha pubblicato un approfondimento sulla situazione attuale di Arkane Lyon, studio interno a Bethesda che rientra fra gli esuberi nella grossa ristrutturazione interna di Xbox: il report riferisce la data fissata per il 13 novembre come limite per trovare un possibile acquirente, mentre lo sviluppo di Marvel's Blade sarebbe quasi concluso. L'articolo cita quanto riportato dal sindacato Printemps Ecologique, che è al momento l'unica organizzazione che rappresenta il team durante le consultazioni in corso, alla ricerca di una soluzione che possa evitare la chiusura completa dello studio e con il tempo che ormai stringe. Non mancherebbero le proposte, in base a quanto riferito nell'approfondimento: ci sono "varie opzioni di acquisizione" attualmente in considerazione, con Microsoft che sta consultando i vari soggetti alla ricerca della soluzione.

La legge francese e le consultazioni Arkane Lyon rientrerebbe tra i numerosi tagli decisi da Microsoft nel grande "reset" di Xbox, che ha visto anche il distacco di alcuni team come Ninja Theory, Double Fine, Compulsion e Undead Labs oltre alla successiva riorganizzazione con lo spostamento di Obsidian sotto Bethesda, Halo e Rare sotto Activision e altro. Grazie alle leggi previste in Francia, e in particolare al regolamento imposto dalla Florange Law, Arkane Lyon non poteva essere semplicemente chiusa su due piedi ma è stata imposta una procedura che richiede di vagliare possibili soluzioni alternative per preservare i posti di lavoro. La legge richiede che le aziende che abbiano almeno 1000 dipendenti cerchino un nuovo acquirente per le divisioni che possono essere chiuse con conseguenti licenziamenti di massa, e questa procedura è in atto ormai da alcuni mesi, con possibili opzioni al vaglio. Il fondatore di Arkane ha chiesto ad Asha Sharma quanto vuole per lo studio La deadline è fissata però per il 13 novembre, ed entro tale data dovrà essere presa una decisione: l'organico di circa 217 dipendenti è a rischio, anche perché la data di scadenza è ormai vicina e non sono trapelate informazioni sullo stato degli accordi.

Come sta Marvel's Blade? Nel frattempo, secondo quanto riferito da un rappresentate sindacale a Le Monde, la produzione di Marvel's Blade starebbe "volgendo al termine", cosa che fa pensare a uno sviluppo in stato avanzato, ma non sappiamo quanto l'informazione da parte del sindacato sia realistica. Il rappresentante ha affermato che sarebbe "uno spreco enorme" se il gioco non venisse pubblicato, mentre il Syndicat des Travailleureuses du Jeu Video (sindacato francese dei lavoratori del settore videoludico) si è detto orgoglioso del lavoro svolto e ritiene che il gioco avrebbe successo se venisse pubblicato.