La tastiera da gaming Logitech G Pro è in promozione su Amazon: puoi acquistarla in sconto del 36%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare drasticamente il prezzo della tastiera da gaming Logitech G Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 36% per un costo finale di 69,99€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: La Logitech G Pro è una tastiera da gaming progettata per rispondere alle esigenze dei giocatori competitivi e degli atleti di eSport. Sviluppata con il contributo di professionisti del settore, punta su precisione, velocità e praticità, proponendo un design compatto pensato per affrontare sessioni di gioco e tornei. Uno degli elementi principali è rappresentato dagli switch meccanici GX Blue.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
Il formato senza tastierino numerico permette di ridurre l'ingombro sulla scrivania e lasciare più spazio ai movimenti del mouse, un aspetto utile soprattutto nelle configurazioni dedicate agli sparatutto competitivi. Le dimensioni compatte facilitano inoltre il trasporto, rendendo la Logitech G Pro adatta anche agli spostamenti verso eventi e competizioni.
La tastiera integra l'illuminazione RGB LIGHTSYNC, che consente di personalizzare l'aspetto dei tasti e impostare effetti luminosi statici. Grazie alla memoria integrata, è possibile salvare gli schemi di illuminazione e utilizzarli anche sui computer dei tornei che non permettono di installare il software Logitech G HUB. Completa la dotazione il cavo micro-USB rimovibile.