SnowRunner per PC è in sconto su Instant Gaming: è un gioco di guida diverso da tutti

Su Instant Gaming è attualmente disponibile SnowRunner per PC a 14,14 € invece di 30 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Potenti veicoli e tanto divertimento

In questo simulatore dovrai guidare veicoli potenti ed esplorare ambienti aperti e ricchi di ostacoli. Fango, neve, laghi ghiacciati, acque torrenziali: dovrai attraversare ambienti che reagiranno in modo realistico al peso, alla velocità e alla spinta dei tuoi camion. Potrai guidare oltre 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner e personalizzarli o potenziarli in base alle tue preferenze. Inoltre, potrai giocare con gli amici grazie alla modalità co-op da quattro giocatori.

SnowRunner

Nel complesso, si tratta di un gioco con una fisica eccellente, un'ottima progressione e mappe davvero belle. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di SnowRunner. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Yakuza 0 Director's Cut.