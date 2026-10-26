Amazon Music Unlimited: fino a 2 mesi di prova gratis per 6 persone

Se non hai ancora provato Amazon Music Unlimited, puoi farlo gratuitamente per ben due mesi nella versione Family. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 22,99 € al mese, ma è possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Se sei interessato, puoi provarlo tramite questo link o attraverso il box sottostante. Specifichiamo che l'offerta è valida solo per i nuovi clienti. Vediamo tutti i vantaggi.
Accesso illimitato ai migliori brani
Con Amazon Music Unlimited potrai accedere ai migliori brani, scaricarli e ascoltarli offline senza alcuna interruzione. Inoltre, potrai sfruttare gli skip infiniti e accedere a un catalogo corposo in base alle tue preferenze. La versione Family, in particolare, è pensata per un gruppo di sei persone. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per provare il servizio e valutare se continuare a utilizzarlo nei mesi successivi.
Ovviamente anche la versione indivuale può essere provata gratuitamente, in questo caso per un solo mese. Se sei interessato, puoi provarlo iscrivervi tramite questo link o attraverso il box qui sotto.