Amazon Music Unlimited: fino a 2 mesi di prova gratis per 6 persone

Se non hai ancora provato Amazon Music Unlimited , puoi farlo gratuitamente per ben due mesi nella versione Family. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 22,99 € al mese, ma è possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Se sei interessato, puoi provarlo tramite questo link o attraverso il box sottostante. Specifichiamo che l'offerta è valida solo per i nuovi clienti . Vediamo tutti i vantaggi.

Accesso illimitato ai migliori brani

Con Amazon Music Unlimited potrai accedere ai migliori brani, scaricarli e ascoltarli offline senza alcuna interruzione. Inoltre, potrai sfruttare gli skip infiniti e accedere a un catalogo corposo in base alle tue preferenze. La versione Family, in particolare, è pensata per un gruppo di sei persone. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per provare il servizio e valutare se continuare a utilizzarlo nei mesi successivi.

Amazon Music Unlimited

Ovviamente anche la versione indivuale può essere provata gratuitamente, in questo caso per un solo mese. Se sei interessato, puoi provarlo iscrivervi tramite questo link o attraverso il box qui sotto.