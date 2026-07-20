Wuthering Waves si espande al di fuori dei videogiochi e diventa un anime

Il team cinese Kuro Games, autore di Wuthering Waves, ha fondato uno studio specializzato sulla produzione di anime, e il suo RPG per PC, PS5, Xbox e smartphone sarà uno dei primi soggetti trattati da questa nuova divisione.
Questo significa che Wuthering Waves diventerà una serie animata, con il titolo Wuthering Waves: Elysium e una storia ovviamente ispirata a quella del videogioco ma con alcune variazioni in termini di eventi, personaggi e trama, pur rientrando nel medesimo mondo di riferimento.
Non ci sono ancora informazioni su un periodo di uscita per questa nuova produzione, ma sembra che i lavori stiano già partendo, con ulteriori informazioni in arrivo nel prossimo periodo.
Una nuova storia animata
"Presentiamo la serie Wuthering Waves: Elysium", si legge nel messaggio che introduce questa nuova produzione, "Kuro Onroad, un nuovo brand di animazione all'interno di Kuro Games, ha svelato la sua prima serie animata".
"Il lancio segna l'inizio di un nuovo capitolo per Kuro Games, che espande l'universo di Wuthering Waves oltre i confini del gioco e offre ai fan un altro modo per vivere i suoi personaggi, le sue storie e il suo mondo attraverso l'animazione".
Potrebbe non essere un'operazione semplice: un brand ormai consolidato come Hoyoverse sembra aver incontrato alcune difficoltà nell'adattare Genshin Impact in forma animata, sebbene il progetto sembra sia ora a buon punto con la collaborazione in corso con Ufotable.
Allo stesso modo, anche Honkai: Star Rail sta ricevendo un adattamento del genere, dunque sembra ci sia una sorta di pattern specifico per quanto riguarda questi franchise legati a RPG con elementi gacha.
A questo punto, attendiamo ulteriori informazioni su questo nuovo anime di Wuthering Waves.