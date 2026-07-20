Wuthering Waves si espande al di fuori dei videogiochi e diventa un anime

Il team cinese Kuro Games, autore di Wuthering Waves, ha fondato uno studio specializzato sulla produzione di anime, e il suo RPG per PC, PS5, Xbox e smartphone sarà uno dei primi soggetti trattati da questa nuova divisione.

Questo significa che Wuthering Waves diventerà una serie animata, con il titolo Wuthering Waves: Elysium e una storia ovviamente ispirata a quella del videogioco ma con alcune variazioni in termini di eventi, personaggi e trama, pur rientrando nel medesimo mondo di riferimento.

Non ci sono ancora informazioni su un periodo di uscita per questa nuova produzione, ma sembra che i lavori stiano già partendo, con ulteriori informazioni in arrivo nel prossimo periodo.