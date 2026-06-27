Wuthering Waves arriva su Xbox Series X|S con la versione 3.5, data di uscita e bonus con Xbox Game Pass

I membri Xbox Game Pass potranno inoltre ottenere bonus esclusivi : a ogni nuova versione, a partire dalla 3.5, riceveranno un Gift Pack con 2 Morphable Echo, 10 Premium Tuner e 30.000 Shell Credit. Gli abbonati otterranno anche una Sigil esclusiva "Paths and Possibilities", riscattabile una sola volta e permanente sull'account. Per ottenere i premi basta accedere alla versione Xbox Series X|S o Xbox PC del gioco dopo l'aggiornamento: i bonus arriveranno via posta in‑game.

Kuro Games ha annunciato che l'action GDR free‑to‑play Wuthering Waves arriverà presto anche su Xbox Series X|S . Il debutto sulle piattaforme verdecrociate è fissato per il 1 0 luglio, in concomitanza con il lancio della Versione 3.5 "Blade of Past Resounds, Lingering Dream Hymns", che introdurrà nuove missioni della storia, aree da esplorare e altri contenuti.

Le novità della versione 3.5

Wuthering Waves è un action GDR free‑to‑play ambientato in un vasto open world e incentrato sulla storia di Rover, un viaggiatore coinvolto in un'avventura ricca di quest e combattimenti tecnici. Il cast è composto dai Resonator, personaggi ottenibili tramite gacha, ognuno dotato di abilità e stili di gioco distinti. Il titolo, lanciato nel 2024 su PC, mobile e PS5, è rapidamente diventato uno dei maggiori successi del genere.

La versione 3.5 in arrivo il 10 luglio porta con sé tre nuovi Resonator giocabili: Yangyang: Xuanling, Suisui e Rover: Electro, mentre sul fronte narrativo arrivano tre nuovi capitoli della storia principale. La patch introduce anche il nuovo evento permanente Mingshen Notices, numerosi eventi stagionali, nuovi Echo, Phantom Echo, Sonata Effects, un Tactical Hologram inedito e un nuovo ciclo Endstate Matrix. Tra le ottimizzazioni spiccano il nuovo sistema di Bioprinting, miglioramenti all'interfaccia, supporto a Intel XeSS 3 Frame Generation e un client PC più leggero. Sono in programma inoltre nuovi outfit, accessori, armi e banner dedicati.