Lo strano Easy Delivery Co. si espande con l'update EasyRally: ecco la data di uscita

Tra simulazione di corriere e strana simulazione di vita

D'altra parte, conoscendo il gioco originale non ci aspettavamo niente di diverso da un'espansione che trasforma del tutto la struttura del gioco, pur mantenendo alcuni punti fermi come la misteriosa atmosfera e la musica, qui da parte di Sohaoying.

Easy Delivery Co. è disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e anche in versione mobile su iOS e Android, e rappresenta un'esperienza di gioco davvero molto particolare.

Di base è una sorta di simulazione di consegne, con il protagonista che è chiamato a fare il corriere per portare pacchi da una parte all'altra di una strana ambientazione di montagna, ma dietro la facciata tranquilla e sonnacchiosa sembra celare qualche strano segreto, che si svela a poco a poco nelle ermetiche interazioni con gli abitanti.

Il tutto, poi, è arricchito da una bizzarra atmosfera sospesa e uno stile grafico che richiama i giochi low poly su PS1, con caratterizzazione simile a quella di Animal Crossing.