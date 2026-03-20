Easy Delivery Co. ha una data di uscita su console, ecco quando arriverà questa strana avventura

L'editore Oro Interactive e lo sviluppatore Sam C hanno annunciato la data di uscita su console e piattaforme mobile di Easy Delivery Co. attraverso un nuovo trailer, visibile qui sotto: sarà disponibile la prossima settimana, il 26 marzo.

Dopo il lancio avvenuto il 18 settembre scorso su PC attraverso Steam, Easy Delivery Co. arriva dunque anche su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android, portando con sé tutto il suo carico di stranezza, mistero e fascino, e dopo aver raggiunto dei buoni risultati già sulla singola piattaforma iniziale.

In base a quanto riferito, Easy Delivery Co. Ha già venduto oltre 250.000 copie su PC, che non sono poche per un titolo così peculiare, registrando peraltro valutazioni "estremamente positive" nelle recensioni degli utenti su Steam.