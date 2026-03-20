Easy Delivery Co. ha una data di uscita su console, ecco quando arriverà questa strana avventura

L'editore Oro Interactive e lo sviluppatore Sam C hanno annunciato la data di uscita su console e piattaforme mobile di Easy Delivery Co. attraverso un nuovo trailer, visibile qui sotto: sarà disponibile la prossima settimana, il 26 marzo.
Dopo il lancio avvenuto il 18 settembre scorso su PC attraverso Steam, Easy Delivery Co. arriva dunque anche su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android, portando con sé tutto il suo carico di stranezza, mistero e fascino, e dopo aver raggiunto dei buoni risultati già sulla singola piattaforma iniziale.
In base a quanto riferito, Easy Delivery Co. Ha già venduto oltre 250.000 copie su PC, che non sono poche per un titolo così peculiare, registrando peraltro valutazioni "estremamente positive" nelle recensioni degli utenti su Steam.
Una strana situazione
Easy Delivery Co. si presenta come una specie di simulazione di consegne, ma che si svolge all'interno di un'ambientazione montuosa che presenta qualcosa di strano, caratterizzata da un'atmosfera sospesa e a metà tra malinconia e inquietudine.
La grafica "low poly" in stile PS1 contribuisce a questo senso di stranezza generale, ma anche la caratterizzazione che richiama abbastanza palesemente Animal Crossing, trasportata però in uno scenario a metà tra la montagna selvaggia e l'architettura brutalista.
Nel gioco ci troviamo a guidare un camioncino ed eseguire varie consegne in giro per tre aree esplorabili: Mountain Town, Fishing Village e Snowy Peak, con la possibilità di personalizzare e migliorare il veicolo e cercando di guadagnare denaro in questo modo.
Tuttavia, la storia si apre poi a varie sotto-trame che portano a scoprire i misteri celati in questa strana ambientazione perennemente avvolta da nebbia e neve, favorendo le digressioni per stradine di montagna anche al di fuori delle rotte tracciate.