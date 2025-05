Easy Delivery Co. è una strana simulazione di vita da corriere, tra Animal Crossing e The Long Dark

I dialoghi con i pochi gatti antropomorfi che troviamo in giro suggeriscono un clima tranquillo e disteso, così come la musica d'atmosfera che ci accoglie all'interno del nostro fidato camioncino per le consegne, ma sembra esserci sempre qualcosa di non detto e sospeso nella sonnolenta cittadina che sembra poter emergere da un momento all'altro. Sarà anche per il fatto di dover sempre guardarsi dal gelo incombente, che in ogni momento può portarci al game over se ci si allontana troppo dai luoghi al chiuso o dal proprio veicolo, a ricordarci di restare comunque in campana.

C'è qualcosa di strano in Easy Delivery Co. e nella sua città sospesa tra neve e nebbia , in un'atmosfera vagamente inquietante ma anche rilassante, allo stesso tempo.

Un'atmosfera veramente strana pervade il mondo di Easy Delivery Co., come risulta evidente fin dai primi minuti, trovandoci di fronte a un'interfaccia che sembra arrivare direttamente dagli anni 90. Sostanzialmente si tratta di una specie di simulazione di corriere, nella quale dobbiamo prendere vari incarichi e trasportare oggetti da un punto all'altro di quella che sembra essere una cittadina di montagna stretta in una terribile morsa glaciale. La seriosi generale è però completamente stemperata dalla caratterizzazione dei personaggi, che sembrano usciti direttamente da Animal Crossing anche per il loro bizzarro modo di comunicare, creando un disorientante contrasto con la rappresentazione grigia dell'architettura in stile quasi brutalista.

Un lavoro impegnativo e rischioso, ma non troppo

Come nuovi dipendenti della Easy Delivery Co., veniamo istruiti attraverso un'interfaccia in stile vecchio PC sui rudimenti delle consegne, e anche sulle particolari condizioni in cui queste avvengono. Poche ma semplici regole: contattare il mittente, prendere la merce da trasportare, assicurarsi questa arrivi alla meta designata. Ah, e anche non allontanarsi più di tanto a piedi dal veicolo, e mantenersi idratati e svegli, perché è veramente facile cadere vittime del freddo glaciale e della stanchezza in questo duro ma affascinante mondo innevato.

I falò sono un buon modo per salvarsi dal freddo

Il gameplay è tutto incentrato sul trasporto di materiali con il nostro fido camioncino, sfruttando un modello di guida alquanto soddisfacente tra le strade tortuose di questa misteriosa località di montagna dove, evidentemente, l'urbanizzazione ha sfidato i terreni più impervi.

Nel fare le consegne dobbiamo anche tenere sempre sott'occhio alcuni parametri fondamentali, cosa che introduce delle meccaniche quasi da survival: il freddo impedisce di allontanarci in zone aperte per più di pochi secondi, dunque è importante non passare troppo tempo al di fuori del camioncino o lontano da posti al chiuso, altrimenti solo i rari falò che si incontrano possano fornire rifugio dal gelo.

Inoltre, c'è un livello di energia da tenere sotto controllo: la stanchezza comincia a farsi sentire presto durante il lavoro, e allora diventa necessario ricaricarsi con una bibita energetica, di cui è utile portarsi sempre dietro una scorta. A tutto questo si aggiunge ovviamente anche la benzina, con riserve da calcolare nei tragitti più lunghi con la possibilità di fare rifornimento presto i costosissimi distributori.