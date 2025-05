Claude IA di Anthropic naviga su internet anche in Italia: ricerca web estesa a tutti gli utenti a pagamento

È interessante notare come l'approccio di Claude alla ricerca web si differenzi da quello di altri modelli linguistici avanzati come ChatGPT. Mentre quest'ultimo offre la possibilità di attivare esplicitamente la ricerca online tramite un apposito comando o lascia al chatbot la discrezione di consultare il web, Claude opera in modo più autonomo . La decisione di Claude di effettuare una ricerca sul web è intrinsecamente legata alla sua analisi della richiesta dell'utente, intervenendo quando lo ritiene necessario per fornire una risposta più completa e contestualizzata. Tuttavia, qualora l'utente fornisca un indirizzo web specifico, Claude è in grado di accedere direttamente al contenuto di quella pagina, una funzionalità nota come "fetching".

Anthropic ha annunciato un'importante espansione delle capacità del suo chatbot Claude, rendendo disponibile la funzionalità Web Search a tutti gli utenti paganti a livello global e, inclusi gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore in Italia. Lo strumento era infatti in precedenza esclusivo per gli utenti statunitensi.

Altre novità di Claude

Inoltre, Anthropic ha potenziato significativamente la funzione Research, una soluzione che si pone in linea con le funzionalità Deep Research offerte da Google e OpenAI. Claude è ora in grado di condurre ricerche complesse che possono estendersi fino a 45 minuti per sessione, attingendo a un ventaglio di fonti di informazione più ampio. Oltre alla tradizionale ricerca sul web e all'accesso ai dati presenti in Google Workspace, Claude può ora integrare nei suoi processi di ricerca anche i dati contenuti nelle applicazioni connesse tramite la funzionalità Integrations. Questo potenziamento della Research consente a Claude di analizzare un volume di informazioni più vasto e diversificato, migliorando la profondità e la pertinenza delle sue risposte.

Parallelamente all'estensione della Web Search, Anthropic ha introdotto Integrations, una nuova funzionalità concepita per ampliare ulteriormente le capacità operative di Claude. L'obiettivo primario di Integrations è di consentire a Claude di interagire in modo più profondo con strumenti e applicazioni esterne, arricchendo la sua comprensione del contesto lavorativo degli utenti. Grazie a questa nuova funzione, Claude può ora accedere a informazioni relative a progetti in corso, task assegnati e documentazione aziendale, consentendogli di fornire risposte e supporto più pertinenti e mirati. Ma le potenzialità di Integrations non si limitano alla sola consultazione di dati: Claude è ora in grado di agire direttamente all'interno di queste piattaforme esterne, automatizzando processi come la creazione di attività su Jira o l'accesso a report personalizzati.

Alla base di Integrations si trova il Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto presentato da Anthropic nel novembre 2024 che ha riscosso l'adesione di importanti attori del settore, tra cui Google e OpenAI. L'ideazione di MCP nasce dall'esigenza di superare le limitazioni intrinseche delle integrazioni frammentate tra i sistemi di intelligenza artificiale e i sistemi informativi tradizionali. Invece di dover sviluppare connettori specifici per ogni singola fonte di dati, MCP offre un approccio standardizzato per collegare qualsiasi archivio o strumento a un modello di intelligenza artificiale. Claude aveva già dimostrato la sua capacità di utilizzare MCP in locale attraverso Claude Desktop, ma la recente estensione della compatibilità ai server remoti apre nuove prospettive per un'integrazione a livello cloud e cross-platform. Tra le prime dieci integrazioni già disponibili si annoverano piattaforme ampiamente utilizzate come Zapier per l'automazione dei flussi di lavoro, Intercom per la comunicazione con i clienti, Asana e Jira per la gestione dei progetti, Confluence per la collaborazione documentale, Sentry per il monitoraggio degli errori software e PayPal per le transazioni finanziarie.

