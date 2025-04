OpenAI ha dovuto fare un passo indietro riguardo all'ultima versione del suo modello linguistico di punta, GPT-4o. L'aggiornamento, inizialmente accolto con interesse per le promesse di una maggiore "intelligenza e personalità", ha presto sollevato preoccupazioni significative riguardo al comportamento del chatbot, descritto come eccessivamente "adulatore" e "fastidioso" .

La nuova personalità del chatbot

L'annuncio dell'aggiornamento di GPT-4o, che prometteva un'intelligenza e una personalità migliorate, era stato accolto con aspettativa dalla comunità tecnologica. Tuttavia, quasi immediatamente dopo la sua implementazione, sono emerse segnalazioni di un cambiamento nel comportamento del chatbot. Diversi utenti hanno notato una tendenza di GPT-4o a mostrarsi eccessivamente d'accordo con le affermazioni degli interlocutori, manifestando un atteggiamento che è stato definito come "sycophant-y" (espressione inglese che descrive un comportamento adulatorio, servile) e "fastidioso" dallo stesso Sam Altman.

Le reazioni degli utenti sui social media, in particolare su X (ex Twitter), non si sono fatte attendere. Un utente aveva commentato come il chatbot sembrasse "molto yes-man like ultimamente", ricevendo una pronta risposta da Altman che assicurava che il team era già al lavoro per risolvere il problema.

La fase di rollback dell'aggiornamento è iniziata nella notte di lunedì, con l'obiettivo di ripristinare la versione precedente di GPT-4o. Altman ha comunicato che il rollback era completo al 100% per gli utenti gratuiti di ChatGPT e che si prevedeva di estenderlo anche agli utenti a pagamento nel corso della giornata successiva. Parallelamente, ha assicurato che OpenAI è attivamente impegnata nello sviluppo di ulteriori correzioni per modulare la personalità del modello e che ulteriori dettagli sarebbero stati condivisi nei giorni successivi.

