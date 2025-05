L'ex-Atlus Kazuma Kaneko spiega che l'uso dell'IA per le immagini nel suo nuovo gioco ha creato un problema

Di fatto, Tsukuyomi: The Divine Hunter sfrutta una soluzione di IA generativa per creare nuove immagini, ma utilizzando comunque uno stile che può essere ricondotto comunque a Kazuma Kaneko, tanto che le illustrazioni sembrano provenire direttamente dall'artista in questione.

Il gioco è stato annunciato di recente e uscirà il 7 maggio su Steam e piattaforme mobile: si tratta di un gioco di ruolo con carte free-to-play che mischia esplorazione di dungeon con scontri a turni tra mazzi di varie carte, ma ha come particolarità il fatto di basarsi su illustrazioni sempre nuove create da "AI Kaneko", come viene chiamato il sistema.

Kazuma Kaneko è un illustratore veterano di Atlus, per la quale ha curato le illustrazioni della serie Shin Megami Tensei con il suo particolare stile, e che di recente ha lavorato a Tsukuyomi: The Divine Hunter, un RPG deckbuilder di Colopl che ha la particolarità di utilizzare l'IA generativa per creare delle immagini, ma con un sistema che si è rivelato decisamente complicato.

Una soluzione molto complicata

La soluzione si è rivelata particolarmente complicata proprio per questo motivo: si tratta di un modello di IA specificamente ottimizzato per generare immagini che rimangano fedeli al particolare stile grafico dell'artista, attraverso una tecnologia che ha richiesto una grande quantità di tempo per essere completata.

Il metodo a quanto pare funzionava piuttosto facilmente con i personaggi umanoidi, ma quando si trattava di rappresentare esseri fantastici diventata molto più difficile da gestire, motivo per il quale Kaneko ha dovuto disegnare un'enorme quantità di immagini di riferimento supplementari per avvicinare l'IA alla produzione di ciò che era richiesto.

"Onestamente, sarebbe stato più veloce se avessi disegnato io stesso l'intera cosa dall'inizio alla fine", ha dichiarato Kaneko, ridendo, ma svelando in effetti come la tecnologia in questione possa risultare quasi una complicazione aggiuntiva rispetto al lavoro di artisti affermati, richiedendo più tempo per la sua ottimizzazione, attraverso la composizione a mano di un'enorme quantità di immagini per l'addestramento, che per la composizione tradizionale di illustrazioni.

Tuttavia, Tsukuyomi: The Divine Hunter prevede che AI Kaneko sia un elemento fondamentale del gioco, in quanto personaggi e creature che emergono vengono effettivamente costruite in base al registro delle attività del giocatore, ovvero le scelte fatte durante l'esplorazione, la storia, gli esiti delle battaglie e altro.