Amazing Bomberman verrà chiuso alla fine del mese, Konami annuncia la data di conclusione del gioco

Konami ha annunciato che Amazing Bomberman, il capitolo della storica serie uscito in esclusiva su Apple Arcade, sta per essere definitivamente chiuso, annunciando la data di conclusione del supporto fissata per il 29 maggio.

Alla fine del mese, dunque, Amazing Bomberman non risulterà più attivo e utilizzabile nemmeno da coloro che l'hanno scaricato in precedenza, considerando che si tratta di un titolo live service e strettamente connesso con il supporto fornito online dagli sviluppatori.

Per la precisione, la conclusione delle operazioni è prevista per il 15 maggio, mentre il 29 maggio rappresenta a tutti gli effetti l'ultimo giorno in cui sarà possibile giocare al titolo in questione, che dopo tale data cesserà di funzionare.