Amazing Bomberman, la recensione del classico Konami in stile musicale

Tra le tendenze più interessanti che abbiamo visto emergere in Apple Arcade c'è l'evidente attenzione per il panorama videoludico giapponese, che ha portato al richiamo di vari nomi storici all'interno del programma di Apple e al recupero di alcune forme di gioco e serie un po' desuete. Abbiamo visto il ritorno del JRPG di stampo classico a inquadrature fisse con lo splendido Fantasian di Hironobu Sakaguchi e titoli classici con nuove declinazioni come Pac-Man Party Royale da Bandai Namco e ChuChu Rocket! di Sega. Tra questi possiamo ora aggiungere un altro nome storico del Sol Levante, come vediamo in questa recensione di Amazing Bomberman.

Anche in questo caso, gli sviluppatori non si sono limitati a prendere la formula classica e trasportarla nel contesto mobile, ma hanno deciso di rielaborarla con alcune idee nuove in modo da presentare un'esperienza piuttosto diversa, a dire il vero con risultati non troppo convincenti, ma comunque interessanti.

La struttura di base resta quella storica: all'interno di livelli impostati a griglie, ci troviamo a controllare un personaggio in grado di piazzare bombe le cui esplosioni sono in grado di aprire nuovi passaggi ed eliminare i nemici. Le peculiarità di questa versione si riferiscono soprattutto ad alcuni aspetti stilistici e in particolare all'attenzione dedicata all'accompagnamento audio e all'armonia tra questo e gli elementi video, con una ricerca di effetti "sinestesici" che ricordano un po' esperimenti simili come Rez o Lumines, anche se in questo caso il tutto sembra decisamente più tendente all'orpello estetico che non a effettive variazioni nelle dinamiche di gioco.