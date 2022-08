Telegram, Apple ha bloccato l'ultimo aggiornamento a causa di un nuovo set di emoji

Pavel Durov, il CEO di Telegram, ha scritto un messaggio sul suo canale Telegram per spiegare il motivo del blocco dell'ultimo aggiornamento dell'usatissima applicazione di messagistica da parte di Apple.

A quanto pare il motivo per cui l'aggiornamento è rimasto bloccato nei meandri del sistema di revisione di Apple, fino alla pubblicazione avvenuta nelle scorse ore, è un nuovo set di emoji, chiamato Telemoji, che Durov ha descritto come versioni vettoriali di alta qualità delle emoji standard, di cui ha pubblicato anche un'anteprima.

Di base sono delle emoji simii a quelle standard usate da Apple, ma con delle belle animazioni.

Durov ha continuato il suo messaggio affermando che il blocco è stato una mossa strana da parte di Apple, perché le nuove emoji avrebbero portato una nuova dimensione a quelle a bassa risoluzione di Apple e avrebbero arricchito il suo ecosistema, pur senza chiarire come. Probabilmente Durov intende che lo avrebbe reso più piacevole e moderno, ma specifichiamo che è una nostra interpretazione.

In effetti non è chiara la mossa di Apple, visto che questo non è sicuramente il primo set di nuove emoji che ha dovuto verificare e che Telegram stesso già ne offre molti altri nella sua versione iOS.

L'ultimo aggiornamento di Telegram è proprio mirato ad espandere le sue emoji, con gli utenti che possono caricare i loro set da far utilizzare agli abbonati al servizio premium dell'applicazione.