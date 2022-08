Vikings On Trampolines annuciato, è il nuovo gioco dagli autori di Owlboy

Vikings On Trampolines è il nuovo gioco di D-Pad Studios appena annunciato per PC. Stiamo parlando della software house indipendente che ha realizzato Owlboy. Il nuovo progetto è un gioco d'azione arcade, sempre in pixel art, che mescola vichinghi e trampolini.

Vediamo il trailer di annuncio:

Vediamo anche qualche immagine:

Vikings On Trampolines è giocabile da soli o multiplayer locale, per un massimo di quattro giocatori. Non ha ancora una data d'uscita. D-Pad Studios non ha annunciato neanche l'anno di uscita, in realtà. Ce la farà per il 2022?

Il gameplay richiede di guidare uno dei vichinghi protagonista, evitando che cada dal trampolino. L'obiettivo è quello di eliminare nemici e boss, senza sfracellarsi. I nemici in questione si chiamano Balloonie e hanno rapito il re.

Tra le altre caratteristiche del gioco, gli sviluppatori vantano dei controlli estremamente semplici, tanto che si può giocare con una mano sola... e bere una birra con l'altra (il suggerimento arriva direttamente dal materiale ufficiale).

Per il resto possiamo notare una cura altissima della grafica, come del resto era lecito attendersi dallo studio di Owlboy (che ricordiamo disegnò a mano l'intero gioco).

Pagina Steam di Vikings On Trampolines