Vampire Survivors: l'ultima roadmap mostra quanto il gioco sia andato oltre i piani iniziali

La roadmap della versione 0.10.109 di Vampire Survivors mostra in maniera plastica quanto il gioco sia andato oltre quelli che erano i piani iniziali, ossia quanti contenuti in più abbia ricevuto finora rispetto a quanto preventivato.

Roadmap 0.10.109 di Vampire Survivors

Oltre alle aggiunte dell'ultima versione, soprattutto dei fix ad alcuni dei problemi residui del gioco, spiccano infatti alcuni numeri, come i 36 personaggi presenti, sui 24 inizialmente previsti, e come le sette reliquie, sulle sei previste.

Considerate che lo sviluppo di Vampire Survivors è tutt'altro che concluso, quindi c'è ancora spazio per aggiungere anche altri contenuti extra, come livelli, armi e power-up supplementari.

Da ricordare come sempre il prezzo del gioco, di 2,39€, che lo rede un vero e proprio must have, considerando che con la stessa cifra potete al massimo bervi un paio di caffè.

Vampire Survivors è un particolare gioco d'azione in cui, nei panni di uno degli eroi selezionabili, bisogna resistere il più possibile alle orde nemiche, sempre più numerose e agguerrite. Caratterizzato da un gameplay semplice e coinvolgente, il titolo di poncle è diventato un vero e proprio fenomeno su Steam.