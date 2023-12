Bomberman: Konami ha lanciato una nuova versione del gioco, in cui bisogna pagare per le bombe

Lo sviluppatore Brandon Sheffield ha pubblicato su X alcune immagini del nuovo arcade di Bomberman, commentando: "Un tempo ci scherzavamo su quando si parlava di microtransazioni , ma alla fine lo hanno fatto davvero. Konami ha realizzato un gioco di Bomberman in cui le bombe costano soldi veri. Quando sono finite (se ne hanno appena tre) e si è costretti ad andare in giro senza alcuna difesa, il gioco chiede di inserire altri soldi. Dopo un po' blocca anche i movimenti. Magari già è stato detto, ma solo a me fa infuriare che qualcuno abbia fatto una cosa del genere?"

Konami ha lanciato una versione arcade di Bomberman per otto giocatori, che sembra il sogno di tutti gli appassionati della serie. Peccato che occorra pagare per avere delle bombe extra . In che senso? Vi starete chiedendo. Vediamo di spiegare.

MIcrotransazioni rapaci

Il nuovo Bomberman che fa pagare per le bombe

In effetti ci sembrano delle microtransazioni davvero rapaci, nel caso in cui siano effettivamente come descritte (e non abbiamo motivo per dubitarne).

Comunque sia, uno dei seguaci di Sheffield gli ha fatto notare che il gioco è la versione occidentale di Bomberman: The Medal, annunciato nel 2018 e arrivato prima nelle sala giochi giapponesi. In Giappone è un medal game: giochi simili servono per simulare l'eccitazione del gioco d'azzardo, in parte per aggirare le stringenti regole locali in materia.

In patria Bomberman: The Medal funziona in modo analogo agli altri medal game, con queste ultime (sostanzialmente dei gettoni) che vengono spese per le bombe. Spendendo due medaglie si può piazzare una bomba normale, mentre spendendone dieci si può creare una mega esplosione che, nel caso coinvolga gli altri giocatori, frutta altre medaglie. Quindi in qualche modo si può ottenere tempo di gioco extra giocando.

In occidente però è diventato un gioco basato sui biglietti, esclusivo della catena Round1, in cui non si possono ottenere bombe extra giocando, ma solo dei biglietti per riscattare dei premi. Quindi, finite le bombe, il gioco invita a "strisciare la carta". Di credito ovviamente. Solo così si può continuare a giocare.

Nel video sottostante potete vedere come funziona il gioco e come i nemici che danno i premi maggiori richiedano moltissime bombe per essere abbattuti.

Il filmato mostra anche come i giocatori non guidino dei personaggi, ma solo dei cursori con cui piazzano le bombe.

Di fatto si tratta di un tipo di gioco molto diffuso nelle sala giochi moderne, dove è sempre più difficile trovare arcade tradizionali in favore di questi giochi che fanno accumulare biglietti riscattabili. Nel caso dispiace solo che sia stata messa in campo una proprietà intellettuale storica per quella che è a tutti gli effetti una slot machine camuffata.