The Day Before: sviluppatori licenziati senza preavviso, dirigenti sempre a caccia di capri espiatori

Lo studio di sviluppo FNTASTIC ha licenziato decine di sviluppatori senza preavviso dopo il disastroso lancio di The Day Before , che si sono quindi ritrovati privi di lavoro dalla mattina alla sera. Inoltre pare che la dirigenza abbia sempre cercato dei capri espiatori ai suoi numerosi errori.

I fatti

L'11 dicembre, poco dopo l'annuncio della chiusura del gioco, FNTASTIC ha licenziato senza preavviso tutti gli sviluppatori interni, i cui curriculum hanno iniziato a riempire la piattaforma di annunci lavorativi russa HeadHunter.

Stando alla testata GameWorldObserver, almeno 48 persone legate allo studio hanno aggiornato i loro profili negli ultimi giorni. La maggior parte di loro si trovano in diverse città russe o addirittura in altre nazioni e hanno lavorato per FNTASTIC fino a dicembre 2023.

Gli zombi non sono i pericoli maggiori di The Day Before

La testata videoludica russa Shazoo ha contattato diversi ex impiegati di FNTASTIC, tra i quali degli animatori 3D, dei tester e degli ingegneri, che hanno parlato di quanto accaduto, svelando che i licenziamenti sono stati comunicati senza alcun preavviso.

Non solo, perché si è scoperto anche anche prima della chiusura, FNTASTIC era piagata dal turnover del personale e da problemi interni di comunicazione e sicurezza. Eduard Gotovtsev, uno dei fondatori dello studio, e altri dirigenti erano "sempre alla ricerca di capri espiatori" tra i lavoratori, che licenziavano non appena veniva manifestato il minimo dissenso con le loro decisioni.

"Abbiamo provato a fare un buon gioco, ma moltissime idee sono state rifiutate e gettate al vento, così come il risultato del nostro lavoro e di tutte le ore spese per creare il gioco," ha spiegato un ex dipendente, voluto rimanere anonimo. "Certe volte abbiamo dovuto rifare delle cose da capo a causa dei licenziamenti. Una volta un grafico ha addirittura cancellato tutto quello che aveva fatto in due mesi di lavoro e se l'è portato dietro perché era stato licenziato."

Alcuni sviluppatori temono che inserire FNTASTIC nel loro curriculum possa avere dei risvolti negativi, perché non sono orgogliosi di aver lavorato nello studio. Comunque sia, pare che almeno saranno pagati per i giorni lavorati a dicembre, oltre che per altri due mesi. Inoltre riceveranno la disoccupazione.

Se volete saperne di più sull'intera faccenda, leggete il nostro speciale dedicato al caso The Day Before.