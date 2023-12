Diablo Immortal: disponibile l'aggiornamento Anime Spezzate

Un artwork di Anime spezzate

Anime spezzate introduce anche delle nuove creature, i Famigli, che combattono al fianco del giocatore fornendogli benefici in combattimento. Inoltre potranno essere potenziate, diventando più forti. Viene specificato che saranno disponibili "vari modi per ottenere questi Famigli, come i Contratti d'Evocazione (disponibili come bottino o ricompense), l'acquisto presso il Negozio Famigli, i Pacchetti Negozio, le ricompense evento, il Mercato e il Dono dell'Abbondanza."

Cosa sarebbe un nuovo territorio senza dei nuovi boss? Anime Spezzate ne introduce ben cinque. Inoltre ci sono dei nuovi eventi, delle nuove gemme leggendarie, l'attività giornaliera Rito di Purificazione e molto altro ancora.

