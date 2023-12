SaGa Emerald Beyond, annunciata la data di uscita del nuovo JRPG di Square Enix

Per l'occasione la compagnia giapponese ha pubblicato due nuovi trailer dedicati Tsunanori Mido e Ameya Aisling , due dei sei peculiari protagonisti del gioco, che potrete visualizzare nei player sottostanti.

Square Enix ha annunciato che SaGa Emeral Beyond , il nuovo capitolo della serie JRPG in arrivo su PS5, PS4, Nintendo Switch, PC Steam, iOS e Android, sarà disponibile nei negozi a partire dal 25 aprile 2024 .

6 protagonisti e 17 mondi da esplorare

SaGa Emerald Beyond è un nuovo esponente della storica, seppur non famosissima, serie JRPG di Square Enix, riunendo gli elementi migliori del franchise per offrire a ogni giocatore un'esperienza unica. Le vicende del gioco ruotano a un cast di sei personaggi principali, tutti piuttosto curati e differenti quanto a origini e caratteristiche.

Il gioco si svolge su 17 pianeti differenti, collegati tra loro da uno spazio interdimensionale chiamato Beyond. Il giocatore può esplorare, i mondi, completare le missioni e sbloccare nuovi eventi, con le decisioni del giocatore che aprono la strada a molti svolgimenti differenti e molteplici finali, il che aumenta la rigiocabilità dell'avventura.

Il gioco presenta un sistema di combattimenti a turni altamente strategico chiamato Timeline Battle, caratterizzato dalla capacità di ottenere spontaneamente abilità grazie al Glimmer System, il piazzamento tattico degli alleati e gli attacchi congiunti United Attacks che uniscono le abilità individuali per dare vita ad attacchi concatenati molto potenti.