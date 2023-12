Clockwork Revolution: il trailer ha vinto un premio grazie a un... kazoo da gabinetto

Il trailer di annuncio di Clockwork Revolution , il nuovo titolo di inXile Entertainment, ha vinto un Clio Award per il sound design. Per festeggiare, gli sviluppatori hanno registrato un simpatico video in cui hanno spiegato il segreto della bellezza dei suoni del filmato: un kazoo da gabinetto .

Il kazoo

Il video è stato registrato durante una riunione fittizia in cui viene tirato fuori l'argomento Clio Award. Quindi parte lo sketch del kazoo da gabinetto, con cui sarebbe stato registrato il braaam sound, ossia quello che prepara gli spettatori al peggio, facendo capire che sta per arrivare.

Nel video viene mostrato anche il momento in cui il suono sarebbe stato registrato, con tanto di tazza in primo piano. Insomma, un grande momento di marketing che ci fa pregustare ancora di più quello in cui potremo giocare a Clockwork Revolution su PC e console Xbox, magari tramite Game Pass. Purtroppo non c'è ancora un anno di uscita.

Va detto che inXile non è nuova a filmati simili. Recentemente ha pubblicato un filmato in cui parla di maghi, ma è suo anche il trailer migliore di Starfield.