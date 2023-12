inXile Entertainment ha pubblicato un folle video in cui parla di... maghi?

inXile Entertainment ha pubblicato sui social un folle video in cui parla di... maghi. Non è il primo contenuto completamente fuori di testa prodotto dal celebre team di sviluppo first party Microsoft, e senz'altro non sarà l'ultimo.

Il titolo del filmato, piuttosto chiaro ("Wizard Shit"), vede due sviluppatori inXile affrontare l'argomento della strategia social. "Mi piacciono le cose strane, ma questa situazione ci sta sfuggendo di mano", dice uno.

"Sai, la Xbox che sanguina, i tubi che succhiano il cervello... questa roba qua. Dovremmo darci un taglio e cominciare a parlare di Clockwork Revolution", l'action RPG che il team ha annunciato lo scorso giugno.