Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi in arrivo a dicembre per gli abbonati su Xbox e PC

Dicembre si presenta come un mese davvero ricchissimo per gli abbonati a Xbox Game Pass, considerando che ci sono ben 12 giochi in arrivo.

Dopo un'annata talmente piena da aver sovraccaricato all'inverosimile il nostro backlog, da Microsoft arriva il colpo di grazia: ben 12 titoli compongono la prima mandata di giochi in arrivo all'inizio di dicembre 2023 su Xbox e PC Game Pass, come vediamo qui sotto. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un bel misto di esperienze diverse, tra nuove uscite al lancio, giochi tripla A, indie e qualche ritorno in catalogo dal passato del servizio. Novità anche per quanto riguarda Game Pass Core, l'abbonamento base che ha sostituito il vecchio Xbox Live Gold: ai 25 giochi già presenti nel catalogo liberamente scaricabile dagli abbonati si aggiungono questo mese due titoli, ovvero Chivalry 2 e Totally Reliable Delivery Service, entrambi disponibili dal 6 dicembre. Per il resto, diamo un'occhiata a quello che è in arrivo nei prossimi giorni con la tradizionale panoramica sui nuovi titoli in arrivo per gli abbonati a Game Pass, con una bella infornata di Natale.

Remnant: From the Ashes - Cloud, Console e PC, 30 novembre Remnant: From the Ashes, un'immagine del gioco Spuntato praticamente a sorpresa nel catalogo del Game Pass alla fine di novembre, la prima mandata del nuovo mese è stata di fatto inaugurata da Remnant: From the Ashes e relativo seguito. Si tratta di uno sparatutto in terza persona con elementi survival ambientato in un mondo post-apocalittico, invaso da creature mostruose. L'idea è di applicare alcuni principi del souls-like allo shooter di questo tipo, e si può dire che sia stata realizzata in maniera convincente: oltre all'ambientazione oscura e affascinante, Remnant: From the Ashes è riuscito a distinguersi per la sua struttura composita ma ben amalgamata, che punta soprattutto al multiplayer cooperativo ma senza disdegnare l'azione in singolo e offrendo così una certa diversità di situazioni e approcci. Forse una delle maggiori sorprese di questi anni in termini di nuove proprietà intellettuali, che ha rilanciato uno shooter in terza persona un diventato un po' stantio.

Remnant II - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 30 novembre Remnant II Insieme al primo capitolo, arriva su Game Pass anche Remnant II, così ci becchiamo in un colpo solo l'esperienza completa della nuova serie di Gunfire Games, con l'intero franchise a disposizione all'interno del servizio. In questo caso, peraltro, il lancio è giunto particolarmente a sorpresa, considerando che l'uscita risale solo allo scorso luglio, dunque ci ha messo davvero poco ad arrivare nel catalogo del Game Pass rispetto allo standard. La cosa fa un gran piacere, considerando la qualità del gioco in questione: Remnant II evolve le caratteristiche del già ottimo capostipite migliorandone praticamente ogni singolo elemento dello sfaccettato gameplay misto tra action, sparatutto in terza persona e RPG souls-like. Quello che viene fuori non è un bizzarro Frankenstein costruito con pezzi di giochi famosi cuciti insieme, ma un titolo dotato di una spiccata identità, che si distingue sia per atmosfere e ambientazioni che soprattutto per il suo profondo e divertente gameplay.

Spirit of the North - Cloud, Console e PC, 1 dicembre Spirit of the North, la volpe protagonista del gioco Con il seguito annunciato di recente all'Xbox Partner Preview 2023 ma ancora piuttosto distante, possiamo fare la conoscenza di Spirit of the North con l'arrivo del primo capitolo nel catalogo di Game Pass questo mese. Si tratta di un'avventura in terza persona con protagonista una volpe rossa, il cui destino si intreccia con quello del Guardiano dell'Aurora Boreale, dando vita a un viaggio fantastico tra le meravigliose ambientazioni dell'Islanda più selvaggia. Prendendo spunto da varie leggende del folklore nordico di tale isola, Spirit of the North mischia una rappresentazione realistica degli affascinanti scenari locali ad elementi sovrannaturali e mitologici, calandoci all'interno di un'avventura a misura di volpe ma con innesti magici. Nella progressione totalmente priva di dialoghi, la protagonista assoluta risulta la natura incontaminata dell'Islanda, ma anche alcune tradizioni culturali antiche, in grado di caratterizzare fortemente questa particolare esperienza di gioco.

SteamWorld Build - Cloud, Console e PC, 1 dicembre Una città costruita in SteamWorld Build La premiata ditta SteamWorld si amplia con l'arrivo di un nuovo capitolo, anche in questo caso incentrato su una meccanica piuttosto diversa dai precedenti. La cosa curiosa di questa serie è infatti il suo mantenere l'ambientazione generale in stile steampunk come punto fermo, ma modificare praticamente tutti gli altri elementi, compreso il gameplay. Negli anni abbiamo visto alternarsi tower defense, platform, RPG e strategici, e con SteamWorld Build arriviamo al city builder gestionale, declinato sempre secondo la necessità di far funzionare macchinari e raccogliere risorse per portare avanti la società. In un mondo ormai in totale declino, ci troviamo a dover scavare nel sottosuolo per ritrovare tecnologie antiche in grado di risolvere problemi moderni, e impiegarle per costruire strutture, ampliare insediamenti e cercare di mantenere il tutto in equilibrio. SteamWorld Build riprende lo steampunk western ma con un'impostazione un po' diversa, sicuramente da provare.

Clone Drone in the Danger Zone - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 5 dicembre Clone Drone in the Danger Zone, una scena da un combattimento Oltre a concorrere per uno dei titoli più assurdi che si siano visti di recente, Clone Drone in the Danger Zone sta diventando un piccolo fenomeno presso la community su Steam per il suo gameplay irresistibile, e questo rappresenta sempre un ottimo segno per un titolo indie semi-sconosciuto. Il gioco di Doborog Games è un action in terza persona ad ambientazione fantascientifica che ha per protagonista un robot nel quale è stata "scaricata" una mente umana, con la necessità di combattere dentro a varie arene per poter sopravvivere. Come dei gladiatori post-moderni, questi robot armati di spada e varie armi da taglio sono costretti a combattere uno contro l'altro in mezzo a varie situazioni e secondo diverse condizioni prestabilite che modificano un po' i parametri della battaglia. La particolarità di Clone Drone in the Danger Zone è il fatto di poter colpire e tagliare con precisione varie parti del corpo del nemico, con vari effetti conseguenti.

Rise of the Tomb Raider - Cloud, Console e PC, 5 dicembre Rise of the Tomb Raider resta ancora uno spettacolo Sotto diversi aspetti, Rise of the Tomb Raider è stato un seguito perfetto: ha preso gli spunti avviati dal reboot della serie del 2013 e ha evoluto praticamente ogni aspetto, portando a maturazione le caratteristiche introdotte e applicando notevoli miglioramenti tecnici. Il risultato è un titolo che supera il precedente in ogni direzione e resta tutt'oggi un action adventure veramente affascinante, in grado di stupire ancora sul fronte grafico con alcuni scorci. Anche rispetto al capitolo successivo, Rise of the Tomb Raider conserva il primato per quanto riguarda la varietà di ambientazioni e l'idea di una Lara Croft veramente "globe trotter", impegnata in missioni da una parte all'altra del mondo. Nel caso non l'abbiate giocato in precedenza, il download è dunque obbligatorio: è consigliabile affrontare prima il reboot del 2013 e poi questo, ma non è indispensabile, tuttavia è piuttosto certo che, una volta entrati in contatto con la nuova Lara, vogliate giocare l'intera nuova trilogia perché ne vale veramente la pena.

While the Iron's Hot - Cloud, Console e PC, 5 dicembre While the Iron's Hot, il duro mestiere del fabbro Tra I lanci al day one su Game Pass, in questa mandata troviamo While the Iron's Hot, che come lascia intuire il nome si incentra sulla storia di un giovane fabbro, impegnato ad affermarsi con la propria arte nel fantastico regno di Ellian. In questa strana terra ispirata al classico fantasy medievaleggiante, artigiani di vario tipo specializzazione si ritrovano per fare vita alle proprie visioni, dando origine a un luogo famoso per l'artigianato. Per diventare un maestro nell'arte del ferro, tuttavia, non basta affinare la propria tecnica in laboratorio: il protagonista è allora chiamato ad esplorare i dintorni della città alla ricerca di risorse e materiali da utilizzare per forgiare oggetti, migliorando le proprie abilità e livello di esperienza per diventare un mastro fabbro e affermarsi nel competitivo mondo di Ellian, peraltro cercando al contempo di ristabilire l'antica gloria del villaggio.

World War Z: Aftermath - Cloud, Console e PC, 5 dicembre Uno scorcio del Vaticano in World War Z: Aftermath Forse non molti avrebbero scommesso sul successo di World War Z, in un ambito così pieno di concorrenti di alto livello per quanto riguarda le invasioni di zombie e simili, ma il gioco di Saber e Focus Home ha saputo stupire anche i più scettici, affermandosi sul lungo termine come uno dei survival horror più giocati. World War Z: Aftermath è la sua consacrazione, attraverso un'espansione grossa e interessante, che ha introdotto la nuova ambientazione di Roma e Città del Vaticano, oltre alle lande invernali russe della penisola di Kamchatka. Nel pacchetto su Game Pass troviamo il gioco originale e questa interessante espansione aggiuntiva, che porta peraltro nuove armi e stili di combattimento, una progressione più profonda per i protagonisti, attraverso skill tree più complessi e sfaccettati per le otto classi presenti, oltre alle solite caratteristiche che hanno portato al successo World War Z, ovvero l'ambientazione post-apocalittica e il gameplay decisamente solido, specialmente con il multiplayer cooperativo a 4 giocatori.

Goat Simulator 3 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 7 dicembre Capre e barbarie in Goat Simulator 3 Pochi titoli dimostrano come il nonsense assoluto funzioni alla grande nei videogiochi come Goat Simulator, che ha costruito un impero sulla follia più totale. L'idea iniziale di un paio di sviluppatori è cresciuta a dismisura ed è diventata una vera e propria serie, di cui vediamo ora il terzo capitolo approdare su Game Pass, ma senza che nel frattempo si sia concesso qualcosa alla logica, al raziocinio o alla sobrietà. Goat Simulator 3 è il solito tripudio di assurdità a base di fisica farlocca e inesorabili capre, intente a scatenare il caos più totale nell'ambientazione sandbox messa a disposizione. Come nuove introduzioni, il terzo capitolo propone un'assurda modalità storia nonché sezioni specifiche in cui il gameplay subisce delle notevoli modifiche, trasformandosi all'occorrenza in sparatutto in prima persona o variazioni simili. Nel caso abbiate ne abbiate abbastanza dalla sensatezza della vita quotidiana, Goat Simulator 3 può essere un toccasana.

Against the Storm - PC, 8 dicembre Una scena di gioco in Against the Storm I city builder stanno diventando una presenza sempre più importante su Game Pass, in particolare per quanto riguarda la sezione PC del servizio, e Against the Storm può essere parzialmente ascritto a questa sezione in espansione, ma la sua struttura ibrida lo rende qualcosa di molto particolare. Si tratta di un city builder gestionale con meccanica roguelike, che ci vede costantemente correre contro la Piagatempesta, una sorta di cataclisma che sta distruggendo il mondo. Il nostro compito non è tanto costruire e mantenere in vita un singolo insediamento, come abbiamo visto anche in altri titoli misti tra gestionale e roguelike in passato, bensì cercare di creare diversi insediamenti e connetterli tra loro attraverso varie vie di comunicazioni e trasmissione, in modo da mantenere quanto più possibile in vita una comunità più ampia e interconnessa sulla superficie di questo strano mondo in rovina. L'ambientazione dark fantasy costruisce un'atmosfera molto particolare per Against the Storm, che può rappresentare un titolo piuttosto originale su cui impegnarsi.

Tin Hearts - Cloud, Console e PC, 12 dicembre Soldatini di latta, giocattoli ed enigmi in Tin Hearts Non ha precisamente a che fare con il Natale ma il suo incentrarsi su soldatini di latta lo rende alquanto adatto al periodo: Tin Hearts è una sorta di avventura a puzzle che ha per protagonisti tali giocattoli, alle prese con enigmi e ostacoli da superare. Nel gioco dobbiamo guidare una truppa di soldati di latta in un magico mondo di giocattoli, utilizzando vari marchingegni e soluzioni differenti per attraversare livelli, oltrepassare ostacoli e risolvere enigmi. È necessario ricorrere a varie soluzioni bizzarre per saltare, sparare e planare verso l'obiettivo, il tutto attraverso più di 50 livelli in cui ci si ritrova a piegare il tempo, risolvere enigmi, scegliere il percorso da far prendere ai soldati e costruire nuove strade. Oltre a mettere in funzione le rotelle del nostro cervello, di concerto con quelle dei meccanismi presenti nel mondo di gioco, Tin Hearts ha anche un'interessante storia che ci porta a scoprire la figura di Albert Butterworth, un geniale inventore dell'età vittoriana.