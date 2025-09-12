Easy Delivery Co. ha una data d'uscita, annunciata con trailer: è una bizzarra simulazione di consegne

Gli elementi di contorno caratterizzano però l'esperienza come qualcosa di un po' diverso, e la misteriosa atmosfera sospesa posiziona il gioco a metà tra Animal Crossing e Silent Hill , creando un contrasto difficilmente decifrabile, almeno al primo impatto.

Tra gli indie più strani che ci è capitato di provare di recente c'è Easy Delivery Co. , una bizzarra simulazione di consegne che ha ora una data di uscita ufficiale, fissata per il 18 settembre su PC attraverso Steam, come riferito dallo sviluppatore Sam C e dal publisher Oro Interactive con il trailer riportato qui sotto.

Un'esperienza molto strana

Easy Delivery Co. è un gioco di guida "rilassante", dice la descrizione ufficiale, "decisamente senza alcun segreto", aggiunge, facendo ovviamente capire che invece qualcosa sotto sembra esserci, tra le stradine misteriosamente deserte e coperte dalla nebbia.

Il protagonista si ritrova a dialogare con alcuni negozianti e clienti, prendere in carico materiali da consegnare e cercare di guidare al meglio all'interno di un'ambientazione tranquilla ma dal clima decisamente inospitale, oltretutto stranamente ispirata a certe architetture brutaliste da megalopoli di cemento pur essendo in mezzo alle montagne.

Al di là della meccanica che può creare assuefazione, anche grazie al contrasto fra l'inospitalità dell'ambiente battuto da neve e vento e il calore dell'abitacolo della vettura, Easy Delivery Co. sembra nascondere qualcosa sotto la superficie, e il fatto che tra i punti principali gli sviluppatori indichino "Non c'è niente di strano qui, nessuna lore, proprio nulla, promettiamo" sembra proprio indicare che qualcosa da scoprire ci sia.