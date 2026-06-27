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Avatar Legends: The Fighting Game apre i preordini e svela i personaggi DLC del Pass Anno 1

Avatar Legends: The Fighting Game apre i preordini digitali e svela i primi personaggi del Pass Anno 1, con un quinto fighter scelto dalla community e bonus esclusivi per chi prenota il picchiaduro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/06/2026
Korra in Avatar Legends
Avatar Legends: The Fighting Game
Avatar Legends: The Fighting Game
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Gameplay Group e PM Studios hanno aperto i preordini digitali di Avatar Legends: The Fighting Game e svelato i personaggi che faranno parte del Pass Anno 1, accompagnando l'annuncio con un nuovo trailer visibile qui sotto.

I personaggi DLC confermati al momento sono Bolin, Ty Lee, Lin Beifong e Uncle Iroh. È previsto un quinto personaggio, ma non ancora rivelato: sarà scelto tramite una votazione riservata a chi prenota il gioco.

Dettagli delle edizioni e bonus preorder

La Standard Edition di Avatar Legends: The Fighting Game è disponibile a partire da 28,99 euro su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam (il prezzo può variare leggermente in base alla piattaforma). La Deluxe Edition, proposta a 48,99 euro, include il gioco base, l'artbook digitale, la colonna sonora digitale e il Pass Anno 1.

Prenotando il gioco si ottengono i seguenti bonus:

  • Accesso alla closed beta (console) dal 2 al 5 luglio
  • Skin personaggio di supporto: Samurai Appa
  • Colorazioni esclusive per Aang, Korra, Zuko, Katara, Toph e Sokka
  • La possibilità di votare il quinto personaggio del Pass Anno 1
La data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game è stata rimandata, ma non di molto La data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game è stata rimandata, ma non di molto

Avatar Legends: The Fighting Game sarà disponibile dal 23 luglio in formato digitale su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Sono previste anche edizioni fisiche, in arrivo più avanti nel corso dell'anno, insieme a una versione nativa per Nintendo Switch 2.

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