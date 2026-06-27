Avatar Legends: The Fighting Game apre i preordini e svela i personaggi DLC del Pass Anno 1

Gameplay Group e PM Studios hanno aperto i preordini digitali di Avatar Legends: The Fighting Game e svelato i personaggi che faranno parte del Pass Anno 1, accompagnando l'annuncio con un nuovo trailer visibile qui sotto.

I personaggi DLC confermati al momento sono Bolin, Ty Lee, Lin Beifong e Uncle Iroh. È previsto un quinto personaggio, ma non ancora rivelato: sarà scelto tramite una votazione riservata a chi prenota il gioco.