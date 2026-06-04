La data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game è stata rimandata, ma non di molto

I fan della serie e dei picchiaduro sono certamente incuriositi da questa proposta, ma c'è ora una brutta notizia: Avatar Legends: The Fighting Game è stato rimandato . Il lato positivo è che non si dovrà attendere molto di più.

Avatar Legends: The Fighting Game è il venturo picchiaduro basato sull'amata serie animata di Nickelodeon, che segue le avventure dell'Avatar Aang e successivamente dell'Avatar Korra.

La nuova data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game

Avatar Legends: The Fighting Game è ora previsto per il 23 luglio 2026 per PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e Switch 2. La precedente data di uscita era il 2 luglio, quindi si tratta di tre settimane di rimando: spiacevole per i fan, ma non così drammatico.

Il team ha dichiarato: "Alla nostra community di Avatar: per garantire che Avatar Legends: The Fighting Game offra la migliore esperienza possibile al lancio, volevamo informarvi che ci prenderemo un po' di tempo in più per preparare un'avventura eccezionale nel mondo di Avatar, inclusi contenuti completamente nuovi non programmati in precedenza! Non vediamo l'ora che possiate padroneggiare gli elementi e vedere come le Quattro Nazioni hanno preso vita. Grazie per la vostra pazienza e per il vostro continuo supporto!"

Pare quindi che il motivo del rimando sia un classico "abbiamo bisogno di più tempo per migliorare il gioco". Parlando sempre della serie, ricordiamo che Avatar: La Leggenda di Aang Stagione 2 ha una data di uscita su Netflix.