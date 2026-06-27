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Ayaneo Pocket Micro 2 si svela: specifiche tecniche e prezzo del "successore" di Game Boy Micro

Vediamo tutti i dettagli emersi finora su Ayaneo Pocket Micro 2 con le specifiche tecniche complete di queste nuove microscopiche retro-console portatili che richiamano il Game Boy Micro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/06/2026
Ayaneo Pocket Micro 2

Ayaneo Pocket Micro 2 viene presentato più nel dettaglio dalla compagnia, che svela le specifiche tecniche della nuova retro-console portatile di dimensioni compatte chiaramente ispirata al mitico Game Boy Micro, una delle più affascinanti console portatili viste nella storia.

A dire il vero, Ayaneo Pocket Micro 2 è un po' più grande della vecchia e microscopica console Nintendo, ma il design a mattonella sembra chiaramente richiamare proprio l'illustre predecessore, tuttavia con elementi tecnologici decisamente più avanzati, come possiamo vedere qui sotto.

Dopo l'annuncio avvenuto qualche giorno fa, Ayaneo Pocket Micro 2 si presenta ora in maniera più precisa e dettagliata, dando un'idea delle potenzialità di questo piccolo dispositivo.

Specifiche tecniche e prezzi

Le dimensioni restano simili a quelle del primo Pocket Micro, con alcune evoluzioni applicate all'hardware: stiamo parlando di una piccola console portatile di 162 millimetri per 67,8 millimetri di grandezza, con uno spessore di 18 millimetri e un display LCD da 3,5 pollici, dunque un dispositivo che guarda più alla portabilità che alla spettacolarità dell'esperienza di gioco.

Altre immagini di Ayaneo Pocket Micro 2
Altre immagini di Ayaneo Pocket Micro 2

In ogni caso, le sue caratteristiche parlano comunque di una macchine dalle prestazioni notevoli, che si incentrerà ovviamente soprattutto su emulazione e homebrew ma con buone potenzialità.

Ayaneo aumenta i prezzi delle sue retro-console portatili Ayaneo aumenta i prezzi delle sue retro-console portatili

Queste sono dunque le specifiche tecniche di Ayaneo Pocket Micro 2:

  • Display: LCD 3,5 pollici 960x640 (3:2)
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 865-Class Custom
  • RAM: 6GB/8GB LPDDR4X
  • Archivio: 128GB/256GB
  • Raffreddamento attivo con ventole
  • Controlli: D-pad, tasti frontali ABXY, L1/R1, L2/R2, Start, Select, Nav e due joystick analogici con tasti integrati e LED Ring
  • Audio: 2 speaker
  • Sensori e vibrazione: giroscopio e X-axis Linear Motor
  • Porte: USB 3.1 Type-C, MicroSD, jack audio 3,5mm
  • Dimensioni: 162mm x 67,8mm x 18mm
  • Peso: 248g
  • Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.1
  • OS: Android 13
  • Colori: nero, bianco, viola

Le prenotazioni sono aperte presso il sito ufficiale di Ayaneo, mentre i prezzi sono i seguenti:

  • Frosty White, Midnight Black 6GB + 128GB - 239$ in offerta di lancio, 269$ prezzo standard
    • Frosty White, Midnight Black 8GB + 256GB - 279$ in offerta di lancio, 309$ prezzo standard Stardust Purple 8GB + 256GB - 309$ in offerta di lancio, 339$ prezzo standard

Tra le particolarità si segnala anche la presenza dei joystick TMR (Tunneling Magnetoresistance), che promettono maggiore precisione e minori consumi rispetto a quelli a effetto Hall, con pregi simili in termini di affidabilità.

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