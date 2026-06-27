Ayaneo Pocket Micro 2 si svela: specifiche tecniche e prezzo del "successore" di Game Boy Micro

Ayaneo Pocket Micro 2 viene presentato più nel dettaglio dalla compagnia, che svela le specifiche tecniche della nuova retro-console portatile di dimensioni compatte chiaramente ispirata al mitico Game Boy Micro, una delle più affascinanti console portatili viste nella storia.
A dire il vero, Ayaneo Pocket Micro 2 è un po' più grande della vecchia e microscopica console Nintendo, ma il design a mattonella sembra chiaramente richiamare proprio l'illustre predecessore, tuttavia con elementi tecnologici decisamente più avanzati, come possiamo vedere qui sotto.
Dopo l'annuncio avvenuto qualche giorno fa, Ayaneo Pocket Micro 2 si presenta ora in maniera più precisa e dettagliata, dando un'idea delle potenzialità di questo piccolo dispositivo.
Specifiche tecniche e prezzi
Le dimensioni restano simili a quelle del primo Pocket Micro, con alcune evoluzioni applicate all'hardware: stiamo parlando di una piccola console portatile di 162 millimetri per 67,8 millimetri di grandezza, con uno spessore di 18 millimetri e un display LCD da 3,5 pollici, dunque un dispositivo che guarda più alla portabilità che alla spettacolarità dell'esperienza di gioco.
In ogni caso, le sue caratteristiche parlano comunque di una macchine dalle prestazioni notevoli, che si incentrerà ovviamente soprattutto su emulazione e homebrew ma con buone potenzialità.
Queste sono dunque le specifiche tecniche di Ayaneo Pocket Micro 2:
- Display: LCD 3,5 pollici 960x640 (3:2)
- SoC: Qualcomm Snapdragon 865-Class Custom
- RAM: 6GB/8GB LPDDR4X
- Archivio: 128GB/256GB
- Raffreddamento attivo con ventole
- Controlli: D-pad, tasti frontali ABXY, L1/R1, L2/R2, Start, Select, Nav e due joystick analogici con tasti integrati e LED Ring
- Audio: 2 speaker
- Sensori e vibrazione: giroscopio e X-axis Linear Motor
- Porte: USB 3.1 Type-C, MicroSD, jack audio 3,5mm
- Dimensioni: 162mm x 67,8mm x 18mm
- Peso: 248g
- Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.1
- OS: Android 13
- Colori: nero, bianco, viola
Le prenotazioni sono aperte presso il sito ufficiale di Ayaneo, mentre i prezzi sono i seguenti:
- Frosty White, Midnight Black 6GB + 128GB - 239$ in offerta di lancio, 269$ prezzo standard Frosty White, Midnight Black 8GB + 256GB - 279$ in offerta di lancio, 309$ prezzo standard Stardust Purple 8GB + 256GB - 309$ in offerta di lancio, 339$ prezzo standard
Tra le particolarità si segnala anche la presenza dei joystick TMR (Tunneling Magnetoresistance), che promettono maggiore precisione e minori consumi rispetto a quelli a effetto Hall, con pregi simili in termini di affidabilità.
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